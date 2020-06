International Yoga Day 2020: शुभकामनाएं, स्लोगन एवं विशेष मैसेज

International Yoga Day 2020: 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रस्ताव के तीन महीनों के अन्दर ही संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जता दी.

हर साल विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है. विश्व योग दिवस 2020 के लिए थीम है- “Yoga at Home and Yoga with Family”. COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, किसी भी सामूहिक समारोहों से बचने के लिए इस वर्ष का थीम चुना गया है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोटेशन (Quotations on International Yoga Day)

1. योग मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और अध्यात्मिक उर्जा को बढ़ाता है.

2. सभी बिमारियों का उपचार योग और स्वस्थ जीवन शैली में निहित है.

3. योग मन को शान्त रखने का एक अभ्यास है.

4. स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, योह वह साधन है, जिससे ये दोनों मिलते हैं.

5. योग आपको वर्तमान क्षण में ले जाता है। केवल वही स्थान जहाँ जीवन मौजूद है.

5. योग अपने आप को भीतर से देखने का आइना है.

7. योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी. योग रोग्मुक्क्त जीवन के लिए गुणकारी.

8. स्वयं को बदलो, जग बदलेगा. योग से सुखमय हर दिन खिलेगा.

9. योग से शरीर मन और आज के जीवन को बदलें.

10. योग कीजिए, रोग दूर भगाइए. रोज कीजिए, और जीते जाईये.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है?

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्लोगंस या नारे (Slogans on International Yoga Day)

1. योग भारत जितना ही पुराना है.

2. योग वह प्रथा है जो भारत में उत्पन्न हुई है लेकिन व्यापक रूप से प्रचलित है!

3. सारी दुनिया ने माना है, योग से बिमारियों को भगाना है.

4. अपने जीवन में योग का अभ्यास करने की आदत डालें!

5. योग का अभ्यास करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक हिस्सा बनें!

6. योग के साथ अपने आंतरिक शांति की खोज करें!

7. योगाभ्यास करने से तनाव और गुस्सा दूर होता है!

8. योग आपको विषाक्त पदार्थों से मुक्त करके प्रतिरक्षा में सुधार करता है!

9. नहीं होती है उनको बीमारी,जो योग करने की करते समझदारी.

10. योग ध्यान और अनुशासित जीवन का एक रूप है!

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश या शुभकामनाएँ (Messages or Wishes on International Yoga Day)

1. योग हमारी कमयों पर प्रकाश डालता है, उन्हें दूर करने का न्य रास्ता तलाशता है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं!

2. आप हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि बाहर क्या हो रहा है,

लेकिन आप हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है!

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं!

3. सफलता तीन चीजो से मापी जाती है,

धन, प्रसिद्धि और मन की शांति,

धन और प्रसिद्धी पाना आसान है,

मन की शांति केवल योग से मिलती है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं!

4. योग स्वयं की, स्वयं के माध्यम से, स्वयं की यात्रा है.

विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं!

5. सिर्फ पैर की उंगलियों को छूना ही योग नहीं है,

आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, योग उसी को जानने की कला है,

योग आपको यह विश्वास दिलाता है कि जहां तक आप सोचते हैं

वहां तक आप पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप उस चीज को कैसे पा सकते हैं.

विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं!

6. योग हमारी कमियों पर प्रकाश डालता है,

उन्हें दूर करने का न्य रास्ता तलाशता है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं!

7. भांति-भांति के आसन है,

और भिन्न-भिन्न है नाम,

शरीर के हर हिस्से को

मिलता इससे बहुत आराम...

योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

योगाभ्यास करने के लाभ (Benefits of practising Yoga)

5वीं शताब्दी से भारत में योग का अभ्यास किया जा रहा है. योग शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है. अलग-अलग योग मुद्राएं व्यक्ति के शरीर को मजबूत और लचीला बनाती हैं. आज के व्यस्त जीवन में, ध्यान किसी व्यक्ति में स्थिरता और शांति प्रदान करता है. COVID-19 महामारी के बीच, योग का अभ्यास करने से प्रतिरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव होगा, इत्यादि.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पिछले वर्ष के थीम

1- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 का थीम - Yoga for Harmony and Peace

2- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का थीम - Connect the Youth

3- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 का थीम - Yoga for Health

4- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का थीम - Yoga for Peace

5- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का थीम - Climate Action

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी