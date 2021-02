जानिए कैसे LCA Tejas आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा?

चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के चलते प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के लिए 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Tejas Light Combat Aircraft) के अधिग्रहण के लिए 48,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके साथ डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,202 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई है।

The CCS chaired by PM Sh. @narendramodi today approved the largest indigenous defence procurement deal worth about 48000 Crores to strengthen IAF’s fleet of homegrown fighter jet ‘LCA-Tejas’. This deal will be a game changer for self reliance in the Indian defence manufacturing.