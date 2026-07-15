भारत का इकलौता जिला, जो कभी नहीं हुआ अंग्रेजों का गुलाम, पूर्वी राजस्थान का है प्रवेश द्वार

भारत में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को 200 सालों तक बनाए रखा। इस कड़ी में उन्होंने पूरे देश में शासन किया। हालांकि, राजस्थान का भरतपुर जिला ऐसा है, जिसे अंग्रेज नहीं जीत सके। यहां मौजूद एक प्रसिद्ध किला अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था, जिसे जीतने के लिए अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे।

लोहागढ़ के लिए जाना जाता है जिला

राजस्थान के भरतपुर जिले में लोहागढ़ किला है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में किया था। इस किले को ‘अजेयगढ़ किले’ के नाम से भी जाना जाता है।

किले के बाहर बनाई गई थी मिट्टी की दीवार

इस किले को लेकर एक खास बात यह थी कि किले के बाहर एक मिट्टी की दीवार बनाई गई थी। ऐसे में जब भी दुश्मन द्वारा तोप से गोले दागे जाते थे, तो वे मिट्टी की दीवार में धंस जाते थे। इससे किले की मुख्य दीवार को नुकसान नहीं पहुंचता था। वहीं, किले के आगे एक गहरी खाई बनाई गई थी, जिसमें मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता था। ऐसे में कोई भी दुश्मन तैरकर किले की दीवार तक प्रवेश नहीं कर सकता था।