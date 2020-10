Mars Opposition 2020: जानिए इस महीने मंगल ग्रह अधिक क्यों चमक रहा है?

मंगलवार को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटी जिसकी वजह से सौर मंडल में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इस वक्त मंगल ग्रह प्रथ्वी के सबसे नज़दीक था और नारंगी रंग में चमकता हुआ आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया।

You don't need a spacecraft to see Mars! You can’t miss it in the eastern sky just after sunset or toward the south by midnight local time. Today Mars is at opposition, meaning it’s positioned directly opposite the Sun, which makes it especially bright. https://t.co/gAbOkp9Fs3 pic.twitter.com/N59zEyXYEh