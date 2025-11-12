Revised UP Board Date Sheet 2026
Google Doodle: आज गूगल पर क्यों दिख रहा है गणीत का समीकरण, जानें यहां

By Kishan Kumar
Nov 12, 2025, 13:41 IST

आज सर्च इंजन गूगल ने अपने होमपेज पर गणीत के समीकरण के दर्शाए हैं, जिसमें क्वाड्रिक्टिक इक्वेशन है। यदि आप इस पेज पर क्लिक करेंगें, तो आपको एक नए पेज पर रीडायेरक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

गूगल डूडल

Google Doodle: दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में शुमार गूगल की ओर से आज एक खास तरह का डूडल बनाया है। इस खास तरह के डूडल को गणित के समीकरण को समर्पित किया गया है। इसमें एक गणित की बुनियादी इक्वेशन Quadratic Equation को दर्शाया गया है। यदि आप इस पेज पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जिसमें इक्वेशन को हल करने व इससे जुड़े तथ्यों के बारे में बताया गया है। 

किस तरह का है डूडल 

गूगल ने गणित की बुनियादी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिखाई गई है। गूगल ने इसे लर्निंग द क्वाड्रिक्टिक इक्वेशन डूडल नाम दिया है। इसमें गूगल ने अपनी आर्टवर्क को दिखाया है, जिसमें मैथ्स की इस खूबसूरती को एनिमेटेड तरीके से खूबसूरती से पेश किया है। इसमें पैराबोला, नंबर व वैराइबल्स इक्वेशन को सॉल्व करते दिख रहे हैं। आपको बता दें इस इक्वेशन का इस्तेमाल खेलों में गति मापने के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि गूगल ने इसमें अपने लेटर O को एक बॉस्केटबॉल के आकार में दिखाया गया है, जिसे चौथे लेटर G और E को किक मार रहे हैं। 

12 नवंबर को ही क्यों क्यों दिखा Doodle

गूगल ने इसे विशेष रूप से शिक्षकों और छात्रों के लिए पेश किया है। इसके कारण की बात करें, तो नवंबर के आसपास दुनियाभर के शैक्षणिक संस्थान अपने एजुकेशन सिस्टम में इस क्वाड्रिक्टिक इक्वेशन को शामिल करते हैं। ऐसे में गूगल ने यह दर्शाने की कोशिश करी है कि मैथ्स डरने की चीज नहीं है, बल्कि इसे मजेदार बनाया जा सकता है। 

इस समय सबसे अधिक सर्च होती है इक्वेशन

आपको बता दें कि नवंबर का महीना वह महीना होता है, जिसमें स्कूलों में सबसे अधिक इस इक्वेशन को पढ़ाया जाता है। ऐसे में इस समय इस इक्वेशन को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया जाता है। इसे देखते हुए गूगल द्वारा इसे डूडल बनाकर सर्च इंजन पर ही जोड़ दिया गया है। साथ ही, इसका एक अलग से पेज भी बना दिया गया है। खास बात यह है कि गूगल ने इसे बोरिंग के बजाय थोड़ा आकर्षक बनाया है, जिससे छात्र व शिक्षक डूडल पर क्लिक कर इस बारे में अधिक जानकारी हासिल करें।

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

