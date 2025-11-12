Google Doodle: आज गूगल पर क्यों दिख रहा है गणीत का समीकरण, जानें यहां

Google Doodle: दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में शुमार गूगल की ओर से आज एक खास तरह का डूडल बनाया है। इस खास तरह के डूडल को गणित के समीकरण को समर्पित किया गया है। इसमें एक गणित की बुनियादी इक्वेशन Quadratic Equation को दर्शाया गया है। यदि आप इस पेज पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जिसमें इक्वेशन को हल करने व इससे जुड़े तथ्यों के बारे में बताया गया है।

किस तरह का है डूडल

गूगल ने गणित की बुनियादी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिखाई गई है। गूगल ने इसे लर्निंग द क्वाड्रिक्टिक इक्वेशन डूडल नाम दिया है। इसमें गूगल ने अपनी आर्टवर्क को दिखाया है, जिसमें मैथ्स की इस खूबसूरती को एनिमेटेड तरीके से खूबसूरती से पेश किया है। इसमें पैराबोला, नंबर व वैराइबल्स इक्वेशन को सॉल्व करते दिख रहे हैं। आपको बता दें इस इक्वेशन का इस्तेमाल खेलों में गति मापने के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि गूगल ने इसमें अपने लेटर O को एक बॉस्केटबॉल के आकार में दिखाया गया है, जिसे चौथे लेटर G और E को किक मार रहे हैं।