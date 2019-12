पानीपत की लड़ाई किसके बीच और कब हुई?

पानीपत, दिल्ली के उत्तर में स्थित है और यहां तीन ऐसी लड़ाईयां हुई हैंजिन्होंने भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया था.

पानीपत की पहली लड़ाई (First Battle of Panipat)

कब: 21 अप्रैल 1526

किसके बीच हुई लड़ाई: बाबर और इब्राहिम लोधी

जगह: पानीपत के पास

21 अप्रैल 1526 को, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य की हमलावर सेनाओं के बीच हुई. इस लड़ाई ने मुगल शासन के उद्भव को देखा और उपमहाद्वीप पर एक मजबूत पैर जमाया. किंवदंतियों के अनुसार, यह शुरुआती लड़ाई थी जिसमें गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का उपयोग किया गया था.

पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में विस्तार से

बाबर काबुलिस्तान का तिमुरिद शासक था और 1526 में दिल्ली के सुल्तान, इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को हराया. लड़ाई वर्तमान हरियाणा राज्य के छोटे से गाँव पानीपत के पास हुई थी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह क्षेत्र 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तरी भारत के नियंत्रण के लिए कई निर्णायक लड़ाइयों का स्थल रहा है.

यह अनुमान लगाया जाता है कि बाबर की सेनाओं की संख्या लगभग 15,000 पुरुषों और 20 से 24 टुकड़ियों के क्षेत्र तोपों से लैस थी. बाबर के अनुमान के अनुसार, इब्राहीम लोधी की लगभग 100,000 पुरुष, जिसमें शिविर अनुयायी शामिल थे और कम से कम 1000 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध बल लगभग 30,000 से 40,000 पुरुष थे.

लड़ाई में तोपों का उपयोग करने के क्या फायदे हुए?

इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी, फिर भी वह बाबर से हार गया. ऐसा कहा जा सकता है कि यह तोपखाने, तोप के कारण संभव हुआ. तोप की आवाज इतनी तेज थी कि उसने इब्राहिम लोधी के हाथियों को डरा दिया और लोधी के ही आदमियों को रौंद डाला. यह भी कहा जाता है कि बंदूकों और सभी के अलावा, यह एक बाबर की रणनीति थी जिसने उसे जीत हासिल कराई. आपको बता दें कि बाबर द्वारा शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुलुगमा और अराबा थी. तुलुगमा में पूरी सेना को लेफ्ट, राईट और केंद्र जैसी तीन इकाइयों में विभाजित किया गया. लेफ्ट और राइट डिवीजनों को आगे फॉरवर्ड और रियर डिवीजनों में विभाजित किया गया था. इसके कारण, एक छोटी सेना चारों ओर से दुश्मन को घेरने में सक्षम हो पाई. केंद्र फॉरवर्ड डिवीजन को carts (अराबा) प्रदान किये गए थे, जो दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों में रखे गए थे और एक दूसरे से रस्सियों से बांधे गए थे. युद्ध में ही, इब्राहिम लोधी मारा गया.

पानीपत की दूसरी लड़ाई (Second Battle of Panipat)

कब: 5 नवंबर, 1556

किसके बीच हुई लड़ाई: सम्राट हेम चंद्र विक्रमादित्य, (हेमू) और अकबर

जगह: पानीपत

यह कहा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में अकबर के शासनकाल की शुरुआत को चिह्नित किया क्योंकि इसी साल अकबर ने सिंहासन को संभालना शुरू किया था.

लड़ाई की पृष्ठभूमि

मुगल शासक हुमायूं की 24 जनवरी, 1556 को दिल्ली में मृत्यु हो गई और उनके बेटे अकबर को सिंहासन सौप दिया गया. उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी. 14 फरवरी, 1556 को अकबर को राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था. आपको बता दें कि राज्याभिषेक के समय अकबर काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था. अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में चुनाव प्रचार कर रहा था.

दिल्ली अकबर / हुमायूँ की लड़ाई में सम्राट हेम चंद्र विक्रमादित्य या हेमू से हार गए थे. हेमू 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के पहले सलाहकार थे और रेवाड़ी (वर्तमान हरियाणा) से थे. 1553 से 1556 तक, हेमू ने प्रधानमंत्री और इस्लाम शाह के प्रमुख के रूप में लगभग 22 युद्ध जीते और सूर शासन के खिलाफ अफगान विद्रोहियों को हराया.

जनवरी 1556 में, जब हुमायूँ की मृत्यु हुई, तो हेमू ने बंगाल के शासक मुहम्मद शाह की हत्या कर दी और विद्रोह को समाप्त किया. अब हेमू ने उत्तरी भारत में लड़ाई जीतने का अभियान शुरू किया. उसने आगरा पर हमला किया और परिणामस्वरूप, अकबर की सेना के कमांडर बिना लड़े वहां से भाग गए. अंत में, हेमू के नियंत्रण में इटावा, कलपी और आगरा प्रांत का क्षेत्र आया.

इसके बाद हेमू दिल्ली चला गया और तुगलकाबाद शहर के बाहर अपनी सेना तैनात की. 6 अक्टूबर, 1556 को, सेना को मुगल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. अकबर के भयंकर युद्ध के बाद सेनाओं को बाहर कर दिया गया और मुगल सेना के कमांडर तारदी बेग (Tardi Beg) वहां से भाग गया जिससे हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया. क्या आप जानते हैं कि युद्ध में लगभग 3000 मुग़ल सेना मारी गई थी. 7 अक्टूबर 1556 को, हेमू को पुराना किला में ताज पहनाया गया और 350 साल के मुगल प्रभुत्व के बाद उत्तर भारत में हिंदू शासन स्थापित किया गया. उन्हें सम्राट हेम चंद्र विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था.

युद्ध के बारे में विस्तार से

पानीपत की दूसरी लड़ाई के लिए स्थिति बनाई गई और 5 नवंबर 1556 को, अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया और दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई. कुछ किंवदंतियों के अनुसार, अकबर के संरक्षक और अकबर ने खुद लड़ाई में भाग नहीं लिया था. 13 साल की उम्र में अकबर को युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उन्हें लगभग 5000 सेनाओं की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी. उन्हें बैरम खान द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि अगर मुगल सेना हार जाती है तो वह काबुल की ओर भाग जाए.

हेमू ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया और उसके पास लगभग 1500 हाथी थे और आर्टिलरी पार्क का vanguard था. हेमू ने लगभग 30,000 घुड़सवार और अफ़गानों के साथ हमला किया. दूसरी तरफ, मुगल सेना में 10,000 घुड़सवार शामिल थे, जिनमें से 5000 अनुभवी सैनिक थे. हेमू की सेना युद्ध के विजयी पक्ष में थी, लेकिन बडोनी के अनुसार "Suddenly the arrow of death which no shield can ward off struck his (Hemu) squinting eye so that his brain passed cleanout from the cup of his head, and he became unconscious and not to be seen in his area". युद्ध के समय वह अपने क्षेत्र में नहीं दिखा. हेमू को अपने क्षेत्र में नहीं देखते हुए, हेमू की सेना अव्यवस्थित हो गई और आगामी भ्रम में हार गई.

कई घंटों के बाद, हेमू को मृत पाया गया और शाह कुली खान महराम द्वारा पानीपत के गांव सौदापुर में अकबर के तम्बू शिविर में लाया गया. इस युद्ध ने मजबूत मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अकबर का शासन शुरू हुआ.

पानीपत की तीसरी लड़ाई (Third Battle of Panipat)

कब: 14 जनवरी, 1761

किसके बीच लड़ाई हुई: मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा का गठबंधन, दो भारतीय मुस्लिम सहयोगियों के साथ अहमद शाह दुर्रानी अर्थात दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाज शुजा-उद-दौला के साथ

जगह: पानीपत

इस लड़ाई का अपना ही महत्व है क्योंकि इसने भारत में मराठा के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था. युद्ध के समय, मराठा पेशवाओं के नेतृत्व में थे और पूरे उत्तर भारत में नियंत्रण स्थापित कर रहे थे और दूसरी तरफ अफगान अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में थे.

आपको बता दें कि इस लड़ाई को 18वीं शताब्दी में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है और एक ही दिन में सबसे ज्यादा जानलेवा हमले भी हुए.

युद्ध के बारे में विस्तार से

14 जनवरी, 1761 को मराठों ने अब्दाली पर हमला किया. युद्ध के दौरान, मल्हार राव होल्कर भाग गया. अब्दाली की सेना इब्राहिम गार्दी की तोपखाने से क्षतिग्रस्त हो गई थी. शाम तक, मराठा बुरी तरह से हार गए, मराठा के अधिकांश सैनिक मारे गए और उनमें से बाकी भाग गए. लेकिन अगले दिन भी लड़ाई जारी रही. मराठों के कई महत्वपूर्ण शासक जिनमें भाऊ, पेशवा के पुत्र, विश्वास राव, जसवंत राव पवार, सिंधिया इत्यादि युद्ध में शामिल थे और मारे गए. मराठों की हार का मुख्य कारण भाऊ की विफलता और एक सेनापति के रूप में भाऊ के खिलाफ अब्दाली की श्रेष्ठता भी थी. साथ ही हार का एक यह भी कारण था कि मराठा के शिविर में, कई महिलाएं और नौकर थे जो मराठा की सेना पर बोझ थे.

मराठा बल की संख्या लगभग 45000 थी और अब्दाली सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे. भाऊ के लिए दोआब पर नियंत्रण खोने के बाद, उन्होंने आपूर्ति की कमी महसूस की. उसने पानीपत में अब्दाली के साथ लड़ाई में तीन महीने बर्बाद कर दिए और सबसे बुरा यह था कि पिछले दो महीनों से मराठा सेना आधी भूखी थी. मराठा ने युद्ध में अपनी गुरिल्ला तकनीक का उपयोग नहीं किया और इब्राहिम गार्डी के तहत तोपों पर ही निर्भर रहे. इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्दाली के पास मराठों से बेहतर घुड़सवार सेना थी.

दूसरी ओर, भाऊ राजपूतों और जाटों का समर्थन पाने में विफल रहे और युद्ध में हार का एक कारण यह भी माना जाता है. सरदेसाई के अनुसार, मराठों को जीवन का नुकसान हुआ लेकिन मराठों की शक्ति नष्ट नहीं हुई और न ही उनके आदर्श में कोई बदलाव आया.

युद्ध में, मराठों ने रघुनाथ राव जैसे आदिवासी नेताओं को भी खो दिया, जिन्होंने हार का रास्ता भी खोल दिया था. पेशवा लड़ाई में कमजोर हो गए और मराठा साम्राज्य के विघटन का कारण बना.

कुछ समय के लिए, सिंधिया मुगल सम्राट के रक्षक बने रहे, लेकिन मराठा उत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने में असफल रहे. इसलिए, अंग्रेजों को भारत में फ्रांसीसी को खत्म करने और बंगाल में सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिल गया.

इसलिए, हम कह सकते हैं कि पानीपत की सभी तीन लड़ाइयों का अपना महत्व और कारण है.

