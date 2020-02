इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले 20 खिलाडियों की सूची

Players with most centuries in International Cricket: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाडियों की लिस्ट में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है. सचिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 शतक लगा दिए हैं. आइये इस लेख में जानते हैं कि किन खिलाडियों ने कितने शतक बनाये हैं?