Sachin Tendulkar Birthday:-24 April: जानें सचिन तेंदुलकर से जुड़े कुछ रोचक एवं अनजाने तथ्य

सचिन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरूआत 15 नवम्बर 1989 को टेस्ट क्रिकेटर के रूप में पाकिस्तान के विरूद्ध कराची में की थी. वह भारत की ओर से टैस्ट खेलने वाले 187वें खिलाड़ी थेl सचिन ने अपने एकदिवसीय करियर की शुरूआत 18 दिसम्बर, 1989 को पाकिस्तान के विरूद्ध गुजरांवाला में की थी.

वह भारत की ओर से एकदिवसीय मैच खेलने वाले 74वें खिलाड़ी थेl सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन 24 अप्रैल के अवसर पर इस लेख में हम सचिन तेंदुलकर से जुड़े कुछ अनजाने एवं रोचक तथ्यों के साथ-साथ उनके प्रमुख रिकॉर्ड का भी विवरण दे रहे हैंl



सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ रोचक और अनजाने तथ्य (Facts about Sachin Tendulkar)

1. सचिन तेंदुलकर ने जब अपने करियर की शुरूआत की थी तब वह तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन 1987 में MRF पेस फाउंडेशन के तत्कालीन कोच डेनिस लिली ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया थाl

2. 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के मैच में सचिन बॉल बॉय बने थेl



3. सचिन के नाम लगातार 185 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड हैl

4. सचिन के नाम विदेशी सरजमीं पर टैस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हैl उन्होंने विदेशी सरजमीं पर टैस्ट मैचों में 8,705 रन बनाए हैंl

5. हम सभी को पता है कि सचिन ने अपना डेब्यू 1989 में पाकिस्तान के विरूद्ध किया था, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि अपने डेब्यू से दो साल पहले 1987 में पाकिस्तान के भारत दौरे पर वह पाकिस्तान टीम की ओर से खेल चुके थेl उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बतौर स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक (substitute fielder) क्षेत्ररक्षण किया थाl

6. सचिन तेंदुलकर के नाम भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड हैl सचिन तेंदुलकर ने 1989 में जिस दिन अपना डेब्यू किया था, उस दिन उनकी उम्र 16 वर्ष 205 दिन थीl

7. पाकिस्तान के खिलाफ पहले टैस्ट मैच में सचिन को सुनील गवास्कर ने पैड गिफ्ट किये थे, जिसे उन्होंने मैच के दौरान पहना थाl

8. सचिन लिखते समय बाएँ हाथ से लिखते हैं, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दाएँ हाथ से करते हैंl

9. Sachin Tendulkar Awards: सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर हैं, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है.



10. सचिन तेंदुलकर को नींद में चलने की बीमारी है, साथ ही नींद में बोलने की भी आदत हैl

11. 1990 में सचिन को पहली बार मैन ऑफ द मैच के रूप में शैम्पेन की बोतल गिफ्ट की गई थी, जिसे सचिन ने खोलने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थीl

12. जैसे-जैसे एक क्रिकेटर के रूप में सचिन प्रसिद्ध होते गए उनके साथ बहुत सारे ब्रांड जुड़ते चले गए, लेकिन सबसे पहले जिस ब्रांड के साथ सचिन ने काम किया था, वह हेल्थ ड्रिंक "बूस्ट" थाl



13. सचिन पहले खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारतीय सेना के द्वारा सम्मानित किया गया हैl



14. सचिन तेंदुलकर के नाम 90 अलग-अलग मैदानों पर खेलने का रिकॉर्ड है.

15. सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में 989 अंतर्राष्ट्रीय खिलाडियों के साथ खेले, जिनमें से 141 भारतीय खिलाड़ी और 848 विदेशी खिलाड़ी थेl

सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड

एकदिवसीय मैचों में रिकॉर्ड(Records of Sachin in ODIs)



सर्वाधिक एकदिवसीय मैच : 463

सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार : 62

सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज़ पुरस्कार : 15

सबसे लम्बा एकदिवसीय कैरियर : 22 साल 91 दिन

दुर्लभ एकदिवसीय ट्रिपल पूरा करने वाले एक मात्र खिलाड़ी : 15000 रन (18426), 100 विकेट (154) और 100 कैच (140)

सर्वाधिक रन : 464 मैचों में 18426 (औसत 44.83)

सर्वाधिक शतक : 49

किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक : 9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया

एकदिवसीय मैचों में दो देशों के खिलाफ 8 या उससे अधिक शतक लगाने वाला एकमात्र बल्लेबाज : 9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया और 8 शतक बनाम श्रीलंका

एक पारी में सर्वाधिक बार 50 से अधिक रन : 145 (49 शतक और 96 अर्धशतक)

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन : 1998 में 34 मैचों में 1894 (औसत 65.31)

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक : 1998 में 34 मैचों में 9

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार 1000 से अधिक रन : 7 बार

सर्वाधिक बार नर्वस नाइंटीज (90 से 99 तक) में आउट (How many times has Sachin got out on 99?): 18 बार

सर्वाधिक चौके : 2016

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे अधिक रन : 71 मैचों में 44.59 की औसत से 3077 रन

श्रीलंका के खिलाफ सबसे अधिक रन : 84 मैचों में 43.84 की औसत से 3113 रन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक रन : 57 मैचों में 35.73 की औसत से 2001 रन

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन : 69 मैचों में 40.09 की औसत से 2526 रन

एकदिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज : 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन

विश्व कप में सर्वाधिक रन : 45 मैचों में 56.95 की औसत से 2278 रन

विश्व कप में सर्वाधिक शतक : 44 पारियों में 6

एक विश्व कप में सर्वाधिक रन : 2003 के विश्व कप में 11 मैचों में 61.18 की औसत से 673

टैस्ट मैचों में रिकॉर्ड (Records of Sachin in Test Matches)



सर्वाधिक मैच : 200

सर्वाधिक रन : 15,921

सर्वाधिक शतक : 51

सर्वाधिक बार नर्वस नाइंटीज (90 से 99 तक) में आउट : 10 बार (स्टीव वॉ और राहुल द्रविड़ के साथ संयुक्त रूप से रिकॉर्ड हैं)

सर्वाधिक अर्धशतक : 68

सबसे तेजी से 10,000 रन : 195 पारी (ब्रायन लारा और कुमार संगकर के साथ संयुक्त रूप से रिकॉर्ड)

सबसे तेजी से 14,000 रन : 279 पारी

सबसे तेजी से 15,000 रन : 300 पारी

