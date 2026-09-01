SCO Summit 2026: SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

दुनिया के कई हिस्सों में इस समय तनाव और संघर्ष का माहौल है। खासकर पश्चिम एशिया में जारी टकराव ने ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO Summit 2026 में भारत की प्राथमिकताएं दुनिया के सामने रखीं। 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सहित कई अहम मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि क्षेत्र की सुरक्षा और विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आतंकवाद, संगठित अपराध और संघर्ष जैसी चुनौतियों से निपटना है, तो SCO देशों को मिलकर काम करना होगा। 1. आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा PM मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करने के बजाय उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत बताई। इसमें आतंकवाद की फंडिंग, आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उन्हें मिलने वाले सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए।

2. आतंकवाद को रणनीतिक हथियार न बनने दें प्रधानमंत्री ने उन देशों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने की बात कही जो आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए रणनीतिक लाभ हासिल करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। 3. अफगानिस्तान में शांति जरूरी PM मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति को पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए वहां शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत बताई। 4. विवादों का हल बातचीत से निकले क्षेत्रीय संघर्षों पर भारत का रुख दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। विवादों और तनाव को संवाद और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। 5. ड्रग्स और संगठित अपराध पर लगाम PM मोदी ने नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ SCO देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। उन्होंने सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रीय तंत्रों को मजबूत करने और समय पर कार्रवाई करने पर जोर दिया।