आपने दुनिया में कई छोटी-बड़ी और खतरनाक जेल के बारे में पढ़ा या सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी जेल ‘सर्क’ है, जिसमें सिर्फ दो ही कैदी रह सकते हैं। यह जेल अपने गुप्त अंधेरे के लिए जानी जाती है। खास बात यह है कि इस जेल का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। जेल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। इस लेख में हम इस जेल के बारे में विस्तार से जानेंगे।

दुनिया की सबसे छोटी जेल कहां है

दुनिया की सबसे छोटी जेल यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आने वाले एक द्वीप सर्क द्वीप पर स्थित है। यह एक कम आबादी वाला द्वीप है, जहां गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस द्वीप पर सिर्फ ट्रैक्टर और साइकिल को चलने की अनुमति है।

जेल में रह सकते हैं सिर्फ दो कैदी

इस जेल की क्षमता सिर्फ 2 कैदियों को रखने की है। इसमें दो कोठरियां हैं, जिनमें पहली कोठरी का आकार 6x6 फीट और दूसरी का आकार 6x8 फीट है। यह एक बिना खिड़की वाली इमारत है, हालांकि दोनों कोठरियों को जोड़ने के लिए सामने एक पतला कॉरिडोर बना हुआ है। पहले यहां कुछ भी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं, लेकिन बाद में यहां कई सुविधाओं को जोड़ा गया है।