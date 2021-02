स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 15 फरवरी 2021

निम्नलिखित सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी तैयारी को बढ़ाएं. जैसे-जैसे विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाएँ नज़दीक आ रही हैं, जागरण जोश आपके लिए स्टेटिक और वर्तमान घटनाओं पर आधारित प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी ला रहा है. आइये इस लेख के माध्यम से प्रश्नोत्तरी को हल करें.

1. विश्व रेडियो दिवस 2021 (World Radio Day 2021) का थीम क्या था?

A. New India, New Radio

B. Made in India Radio

C. New World, New Radio

D. New World Radio

Ans. C

व्याख्या: विश्व रेडियो दिवस 2021 का थीम New World, New Radio था. यह थीम महामारी के दौरान मीडिया (रेडियो) उद्योग में शामिल लोगों के काम को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था.

2. विश्व रेडियो दिवस के संबंध में सही कथन चुनें.

1. यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के महानिदेशक ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था .

2. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 फरवरी को अपने 67 वें सत्र में विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया. यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के महानिदेशक ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था.

3. निम्नलिखित में से कश्मीर का राज्य पशु (State animal of Kashmir) चुनें?

A. काला हिरन (Black Buck)

B. हंगुल (Hangul)

C. कस्तूरी हिरन (Musk Deer)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: हंगुल (Hangul) कश्मीर का राज्य पशु है.

4. निम्नलिखित में से कश्मीरी स्टैग (Kashmiri Stag) के बारे में सही कथन चुनें.

1. हंगुल को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों (Critically endangered species) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

2. महिला हंगुल में 11-16 अंकों के साथ एंटलर (Antler) हैं जबकि पुरुषों के पास कोई एंटलर नहीं होते हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: कश्मीरी हरिण या हंगुल एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है. पुरुष कश्मीरी स्टैग में 11-16 अंक होते हैं, जबकि महिलाओं में इस सुविधा का अभाव होता है.

5. ई - युवा (E-Yuva) केंद्रों के चयन के लिए क्या मापदंड है/हैं?

1. एक समर्पित स्थान और तैयार बुनियादी ढांचा होना चाहिए.

2. नए केंद्रों में नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अनुभवी कर्मियों का होना आवश्यक है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: BIRAC EYC समिति निम्नलिखित मानदंडों पर नए केंद्रों का चयन करेगी- इसमें एक समर्पित स्थान और प्रासंगिक अवसंरचना होनी चाहिए जो इस्तेमाल करने के लिए तैयार होनी चाहिए. नवाचार और उद्यमशीलता कार्यक्रमों के संचालन में अनुभवी कर्मचारी होने चाहिए.

6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है?

A. अनुच्छेद 76

B. अनुच्छेद 78

C. अनुच्छेद 72

D. अनुच्छेद 75

Ans. B

व्याख्या: अनुच्छेद 78 उन कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने हैं.

7. निम्नलिखित में से भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होनें अपना पदभार ग्रहण किया था?

A. इंदिरा गांधी

B. मोरारजी देसाई

C. पी.वी नरसिम्हा राव

D. मनमोहन सिंह

Ans. B

व्याख्या: मोरारजी देसाई भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं क्योंकि उन्होंने 81 वर्ष की आयु में अपना पद ग्रहण किया था.

8. इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं?

A. सर्जियो मट्टरेल्ला (Sergio Mattarella)

B. मारियो दराघी (Mario Draghi)

C. मत्तो सलविनी (Matteo Salvini)

D. ग्यूसेप कोंटे (Giuseppe Conte)

Ans. B

व्याख्या: यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो दराघी (Mario Draghi) ने 13 फरवरी, 2021 को औपचारिक रूप से इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.

9. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की पहली महिला प्रमुख (First Female Chief) का नाम किसे दिया जाएगा?

A. नगोजी ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala)

B. विजया लक्ष्मी पंडित (Vijaya Lakshmi Pandit)

C. फ्लोरेंस ब्लांचफील्ड (Florence Blanchfield)

D. गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath)

Ans. A

व्याख्या: नाइजीरिया के नगोजी ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अगले महानिदेशक होंगी. यहीं आपको बता दें कि वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला होंगी.

10. उस फोटोग्राफ का शीर्षक बताएं जिसे साल 2020 का पुरस्कार वन्यजीव फोटोग्राफर (Wildlife Photographer of the Year 2020 award) रॉबर्ट इरविन (Robert Irwin) ने जीता था?

A. Bushfire

B. The Embrace

C. The Fox that got the goose

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: 17 वर्षीय रॉबर्ट इरविन (Robert Irwin) ने ऑस्ट्रेलिया की Bushfire की अपनी तस्वीर के लिए द इयर पीपुल्स च्वाइस अवार्ड 2020 (The Year People's Choice Award 2020) के प्रतिष्ठित वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है.

