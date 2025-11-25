CSBC Bihar Police Admit Card 2025 OUT: बिहार पुलिस कांस्टेबल PET, DV एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

CSBC Bihar Police Physical Admit Card 2025 OUT: बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने आधिकारिक तौर पर बिहार पुलिस कांस्टेबल पीईटी/डीवी एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को Physical Efficiency Test (PET) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे अब csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स भर कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
CSBC बिहार पुलिस PET और DV परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होंगी। इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण, दस्तावेज़ों की जांच और सभी आवश्यक योग्यताओं की पुष्टि की जाएगी। लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम चयन इन्हीं मूल्यांकनों पर आधारित होगा।
Also Check: बीएसईबी एसटीईटी उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ
CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2025 Link
सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल PET एडमिट कार्ड 2025 की लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड में PET/DV की तारीख, समय, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा स्थल की पूरी जानकारी उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा दिवस पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो ID प्रूफ भी साथ रखें।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए Direct Link पर क्लिक करके CSBC Bihar Police Constable PET/DV Admit Card 2025 तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
|
Bihar Police PET Admit Card 2025 Link
बिहार पुलिस कांस्टेबल पीईटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?
कैंडिडेट Bihar Police Constable PET/PST कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
-
सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट-csbc.bih.nic.in पर जाएं।
-
वेबसाइट के होमपेज पर “बिहार पुलिस रिटन एग्जाम एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें” लिंक देखें और क्लिक करें।
-
अब लॉगिन फील्ड में रजिस्ट्रेशन ID / एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
फिर ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
-
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड PDF दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation