2025 में सबसे ज्यादा MBA ग्रेजुएट वाले टॉप 10 देश, देखें लिस्ट!

जैसे-जैसे समय बीत रहा है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) कोर्स की मांग और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह दुनिया की सबसे पसंदीदा डिग्रियों में से एक बन गया है। इसके साथ ही, दुनिया में सबसे ज्यादा MBA ग्रेजुएट वाले देशों की संख्या भी बढ़ रही है। इन देशों में शिक्षा का एक मजबूत माहौल है, नौकरी के भरपूर अवसर हैं और इनके विश्वविद्यालयों को दुनिया भर में पहचान मिली है। यह कोर्स न केवल बिजनेस की गहरी जानकारी देता है, बल्कि ग्रेजुएट को कंपनियों का नेतृत्व करने और बिजनेस की मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करता है।
जैसे-जैसे दुनिया बिजनेस की पढ़ाई के महत्व को समझ रही है, ये देश हर साल सबसे ज्यादा संख्या में MBA ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि MBA करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के बीच ये देश इतने लोकप्रिय क्यों हैं।
सबसे ज्यादा MBA ग्रेजुएट वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट (2025)
कुछ देश समय की जरूरत को समझते हैं और वे जानते हैं कि आजकल छात्रों के लिए MBA प्रोग्राम कितना जरूरी है। अब यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बन गया है। इसकी मदद से आपको दुनिया भर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। नीचे उन टॉप 10 देशों की लिस्ट दी गई है, जिसमें उनके प्रमुख बिजनेस स्कूल और MBA ग्रेजुएट की कुल संख्या बताई गई है:
|
रैंक
|
देश
|
MBA ग्रेजुएट की संख्या (2025)
|
प्रमुख संस्थान
|
1
|
United States
|
85,000
|
Harvard, Stanford, Wharton
|
2
|
India
|
60,000
|
IIM Ahmedabad, IIM Bangalore
|
3
|
China
|
40,000
|
Tsinghua University, Fudan University
|
4
|
United Kingdom
|
30,000
|
London Business School, Oxford
|
5
|
Germany
|
25,000
|
Mannheim Business School, HHL Leipzig
|
6
|
Canada
|
20,000
|
Rotman School of Management, McGill
|
7
|
Australia
|
18,000
|
Melbourne Business School, UNSW
|
8
|
France
|
15,000
|
INSEAD, HEC Paris
|
9
|
Brazil
|
12,000
|
FGV, INSPER
|
10
|
Singapore
|
10,000
|
NUS Business School, INSEAD Asia
यहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा MBA ग्रेजुएट वाले टॉप 5 देशों के बारे में बताया गया है:
1. United States
क्या आप जानते हैं कि MBA की शिक्षा के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2025 में इस देश में 85,000 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट होंगे। यहां हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस और पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल जैसे टॉप बिजनेस स्कूल हैं। इसी वजह से यह MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए सबसे अच्छा देश माना जाता है। ये संस्थान दुनिया भर से बेहतरीन छात्रों को आकर्षित करते हैं और लीडरशिप व मैनेजमेंट में सबसे अच्छे Courses ऑफर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिका में नौकरी के कई तरह के अवसर हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मीडिया और टेक्नोलॉजी जैसे सभी क्षेत्रों में MBA ग्रेजुएट की बहुत मांग है।
2. India
सबसे ज्यादा MBA ग्रेजुएट के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। QS MBA रैंकिंग के अनुसार, यहां हर साल लगभग 60,000 MBA ग्रेजुएट होते हैं। इसके साथ ही यह देश बिजनेस की पढ़ाई के लिए टॉप जगहों में से एक बन गया है। यहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) जैसे कई टॉप संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। इसके अलावा, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी सेक्टर इसे MBA छात्रों के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। साथ ही, कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय भारत में हैं। इससे MBA ग्रेजुएट को नौकरी के भरपूर मौके मिलते हैं, खासकर फाइनेंस, कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।
3. China
तीसरे स्थान पर चीन है, जो अपने बेहतरीन MBA प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। 2025 में यहां 40,000 MBA ग्रेजुएट होंगे और देश में बिजनेस लीडर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। यहां शिंघुआ यूनिवर्सिटी और फुडन यूनिवर्सिटी जैसी कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं। वे पश्चिमी बिजनेस रणनीतियों को चीन की खास आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़कर पढ़ाती हैं। चीन वैश्विक व्यापार में एक बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है, इसलिए यहां काबिल बिजनेस प्रोफेशनल्स की जरूरत बहुत ज्यादा है।
4. United Kingdom
यूनाइटेड किंगडम में दुनिया के कुछ सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल हैं, जिनमें लंदन बिजनेस स्कूल और ऑक्सफोर्ड का सईद बिजनेस स्कूल शामिल हैं। यहां 30,000 MBA ग्रेजुएट हैं और यह देश उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक टॉप जगह है, जो MBA की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। यूरोप में अपनी खास लोकेशन और मजबूत फाइनेंस सेक्टर के कारण यह देश बिजनेस के छात्रों के लिए एक शानदार जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं।
5. Germany
QS MBA रैंकिंग के अनुसार, जर्मनी में हर साल 25,000 MBA ग्रेजुएट होते हैं। यह देश MBA छात्रों के लिए एक आकर्षक जगह के तौर पर जाना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रुचि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में है। यह देश मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बहुत अच्छा है और यहां मैनहेम बिजनेस स्कूल और HHL लीपजिग जैसे संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों के बिजनेस की दुनिया से मजबूत संबंध हैं, जिससे यह पक्का होता है कि ग्रेजुएट वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।
निष्कर्ष
इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि इन टॉप 10 देशों में MBA ग्रेजुएट की बढ़ती संख्या यह दिखाती है कि दुनिया भर में करियर के विकास के लिए बिजनेस की पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। इसके अलावा, अमेरिका, भारत और चीन जैसे देश इस मामले में सबसे आगे हैं। वे कई तरह के MBA प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, बिजनेस लीडर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण इन देशों में MBA प्रोग्राम उन प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गए हैं, जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं।
