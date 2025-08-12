IBPS PO Admit Card 2025 Soon
किस वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट सबसे लंबा है?

अजनी (नागपुर) - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी और सबसे तेज वंदे भारत ट्रेन है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त, 2025 को किया था। यह ट्रेन सिर्फ 12 घंटे में 881 किलोमीटर की शानदार दूरी तय करती है। यह महाराष्ट्र की 12वीं वंदे भारत ट्रेन है जो दो प्रमुख शहरों को 10 स्टॉप के साथ जोड़ती है और एक आधुनिक, सेमी-हाई-स्पीड यात्रा का अनुभव देती है। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है और व्यापार, पर्यटन व रोज आने-जाने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ जाती है।

Aug 12, 2025, 18:03 IST
Longest Route Vande Bharat Express
Longest Route Vande Bharat Express

वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत में ट्रेन यात्रा में क्रांति ला दी है। यह आधुनिक सुविधाएं और एक सेमी-हाई-स्पीड अनुभव देती है।

2025 तक, देश भर में 150 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। 2019 में नेटवर्क के लॉन्च के बाद से यह एक बड़ा विस्तार है। इसी साल, कई नए रूटों को हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे प्रमुख शहर और क्षेत्र आपस में और जुड़ गए हैं।

10 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर व पुणे को जोड़ने वाला एक नया रूट शामिल है।

इन नई ट्रेनों के लॉन्च से पूरे भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा है और यात्रियों का अनुभव बेहतर हो रहा है। इस लेख में, हम भारत के सबसे लंबे वंदे भारत एक्सप्रेस रूट पर एक नजर डालेंगे।

कौन सी वंदे भारत ट्रेन सबसे ज्यादा दूरी तय करती है?

हाल ही में शुरू हुई अजनी (नागपुर) - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस रूट है।

यह उन तीन नई वंदे भारत ट्रेनों में से एक थी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त, 2025 को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो इसे अपनी तरह की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली सेवा बनाती है।

यह यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है और इसमें 10 स्टॉप शामिल हैं। यह नागपुर-पुणे रूट पर सबसे तेज ट्रेन भी है, जिसकी औसत गति 73 किमी/घंटा है।

इस नई सेवा से मध्य और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और यात्रा की सुविधा में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

भारत में कुल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं?

10 अगस्त, 2025 तक, भारत में कुल 150 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है। यह आंकड़ा तब पहुंचा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

भारत की सबसे तेज वंदे भारत कौन सी है?

भारत की सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस का खिताब वर्तमान में अजनी (नागपुर) - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के पास है, जिसे 10 अगस्त, 2025 को हरी झंडी दिखाई गई थी।

यह अपने रूट पर सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी औसत गति 73 किमी/घंटा है। इसके नाम 881 किमी के सबसे लंबे वंदे भारत रूट का रिकॉर्ड भी है।

भारत की सबसे लंबी और सबसे तेज ट्रेन: नागपुर (अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस

अजनी (नागपुर) - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे नेटवर्क में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसे देश की सबसे लंबी और सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस होने का गौरव प्राप्त है। यहां इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विस्तृत नजर डाली गई है:

रूट और समय-सारणी

दूरी: यह ट्रेन 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो इसे सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस रूट बनाती है।

यात्रा का समय: यह यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है।

औसत गति: यह 73 किमी/घंटा की औसत गति से चलती है, जो इसे नागपुर-पुणे रूट पर सबसे तेज ट्रेन बनाती है।

स्टॉप: इस ट्रेन के 10 स्टॉप हैं, जिनमें वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगांव, भुसावल, जलगांव, मनमाड़, कोपरगांव, अहमदनगर और दौंड कॉर्ड लाइन शामिल हैं।

समय-सारणी:

ट्रेन नंबर 26102 (अजनी से पुणे): अजनी से सुबह 9:50 बजे निकलती है और रात 9:50 बजे पुणे पहुंचती है। यह सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलती है।

ट्रेन नंबर 26101 (पुणे से अजनी): पुणे से सुबह 6:25 बजे निकलती है और शाम 6:25 बजे अजनी पहुंचती है। यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलती है।

लॉन्च और महत्व

लॉन्च की तारीख: इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त, 2025 को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उद्घाटन यात्रा: इसकी पहली यात्रा 10 अगस्त को हुई, और नियमित सेवाएं 11 अगस्त को पुणे से और 12 अगस्त को अजनी से शुरू हुईं।

प्रभाव: इस नई सेवा से मध्य और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे व्यापार पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों सभी को लाभ होगा।

टिकट की कीमत और कोच

कोच की बनावट: ट्रेन में आठ कोच हैं, जिनमें सात एसी चेयर कार (CC) और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार (EC) शामिल हैं। इसकी कुल बैठने की क्षमता 590 यात्रियों की है।

अनुमानित किराया: एसी चेयर कार का टिकट लगभग 1,500 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया लगभग 3,000 रुपये है। कृपया ध्यान दें कि यह किराया डायनेमिक प्राइसिंग के अधीन है।

