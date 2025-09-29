Asia Cup Winners List 2025
Focus
Quick Links

दिल्ली शहर है या राज्य? यहां जानें

By Mahima Sharan
Sep 29, 2025, 18:01 IST

दिल्ली शहर है या राज्य? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली के प्रशासन, जनसंख्या, जिलों और शासन संरचना के बारे में जानें।

Add as a preferred source on Google
Join us
is delhi a city or a state
is delhi a city or a state

दिल्ली न तो पूरी तरह से एक राज्य है और न ही कोई आम शहर है। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यहां दिल्ली की स्थिति, प्रशासन और इससे जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

दिल्ली क्या है?

दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) कहा जाता है। यह एक विशेष दर्जे वाला केंद्र-शासित प्रदेश है, जिसमें एक राज्य और एक शहर, दोनों की विशेषताएं हैं।

दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर

दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कई जिले और शहरी इलाके शामिल हैं। वहीं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां संसद, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार के कार्यालय हैं।

दिल्ली: केंद्र-शासित प्रदेश बनाम राज्य

एक राज्य की तरह दिल्ली की अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, कानून-व्यवस्था, पुलिस और भूमि प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इसी वजह से दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं माना जाता है।

दिल्ली का प्रशासनिक विभाजन

दिल्ली को 11 जिलों में बांटा गया है, जिनमें उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली जिला शामिल हैं। हर जिले की देखरेख एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

दिल्ली को केंद्र-शासित प्रदेश क्यों कहा जाता है?

दिल्ली एक केंद्र-शासित प्रदेश है, क्योंकि यह सीधे भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में आता है, जिनका प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल करते हैं। इस वजह से, बड़े प्रशासनिक मामलों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है।

दिल्ली की जनसंख्या और क्षेत्रफल

दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2 करोड़ (2025) है और इसका क्षेत्रफल 1,484 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के सबसे ज्यादा आबादी और सबसे घनी आबादी वाले केंद्र-शासित प्रदेशों में से एक है।


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News