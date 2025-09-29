दिल्ली शहर है या राज्य? यहां जानें

दिल्ली न तो पूरी तरह से एक राज्य है और न ही कोई आम शहर है। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यहां दिल्ली की स्थिति, प्रशासन और इससे जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

दिल्ली क्या है?

दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) कहा जाता है। यह एक विशेष दर्जे वाला केंद्र-शासित प्रदेश है, जिसमें एक राज्य और एक शहर, दोनों की विशेषताएं हैं।

दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर

दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कई जिले और शहरी इलाके शामिल हैं। वहीं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां संसद, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार के कार्यालय हैं।

दिल्ली: केंद्र-शासित प्रदेश बनाम राज्य

एक राज्य की तरह दिल्ली की अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, कानून-व्यवस्था, पुलिस और भूमि प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इसी वजह से दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं माना जाता है।