भारतीय मूल की तीन महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया में 'सुपरस्टार ऑफ़ एसटीईएम' चुना गया, जानें इनके बारें में

Australia's 'Superstars Of STEM': ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में घोषित किये गए एसटीईएम सुपरस्टार की, 60 साइंटिस्टों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों की लिस्ट में 3 भारतीय मूल की महिला साइंटिस्टों को भी जगह दी गयी है. इन्हे एसटीईएम के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है.

ये तीन महिला विशेषज्ञ है, नीलिमा कडियाला, डॉ. इंद्राणी मुखर्जी, और डॉ. एना बाबूरमानी. साइंस, हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया (STA) ने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और मैथमेटिक्स (STEM) में कार्य करने वाले 60 ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों को चयनित किया है.

प्रतिवर्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया (STA) इस क्षेत्र का शीर्ष निकाय है जो 105,000 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व करता है.

Know someone who should be one of Australia’s next #SuperstarsofSTEM? Created to advance gender equity in #STEM, this game-changing program gives Superstars the skills and support to turbo-charge their profile as media and public figures. Apply now! https://t.co/mhGNoCtbzd pic.twitter.com/BDSuxsGnqc