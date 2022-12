Global Aviation Safety Ranking 2022: भारत, 'ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग' में 48वें स्थान पर, जानें टॉप पर कौन है?

Global Aviation Safety Ranking 2022: अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है. भारत ने जारी इस रैंकिंग में 48वां स्थान हासिल किया है. इसके बारें में जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा दी गयी है.

इस रैंकिंग पर ख़ुशी जाहिर करते हुए DGCA के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, "हमने अच्छा प्रदर्शन किया है. अब चुनौती नई स्थिति को बनाए रखने में निहित है. DGCA अत्यंत सक्षम अधिकारियों का एक ग्रुप है और हमें विश्वास है कि उचित समर्थन दिए जाने पर हम और सुधार करेंगे".

इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) ने महत्वपूर्ण सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन (EI) की जांच के लिए पिछले महीने DGCA का ऑडिट किया था.

. @icao gives @DGCAIndia the highest ever EI score of 85.49% putting India among the top 50 countries with the best aviation safety. pic.twitter.com/Vjz9UvXPvF