Lance Naik Manju: लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनीं, जाने उनके बारे में?

Lance Naik Manju: लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गयी है. वह सैन्य पुलिस कोर, ईस्टर्न कमांड में तैनात है. उन्होंने 10,000 फीट से छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है. जो देश की सेना में तैनात अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेगा.

#IndianArmy

L/NK (WMP) Manju of #EasternCommand became first Woman Soldier Sky Diver of the Indian Army. She jumped yesterday from 10,000ft from an ALH. This inspiring act of hers will set an example for other women in the army.@adgpi @SpokespersonMoD pic.twitter.com/YKPufUcnDk