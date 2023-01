Lula da Silva: लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जानें उनके बारें में

39th president of Brazil: लूला डा सिल्वा एक बार फिर से ब्राजील के प्रेसिडेंट बन गए है. लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva) ने ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है.

ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन में अपने प्रतिद्वंदी जायर बोल्सोनारो को बहुत ही कम अंतर से हराया था. अक्टूबर में, उन्हें 60.3 मिलियन वोट (50.9 प्रतिशत) वोट मिले थे जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) को 58.2 मिलियन (49.1 प्रतिशत) वोट मिले थे.

लूला और चुने गए नए उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन (Geraldo Alckmin) ने संसद भवन जाने से पहले एक ओपन-टॉप कन्वर्टिबल पर शहर में परेड कर जनता का अभिवादन किया उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली.

Brazil | Luiz Inacio Lula da Silva sworn in as president of Brazil under tightened security, following threats of violence by supporters of predecessor Jair Bolsonaro#brazil #LulaDaSilva pic.twitter.com/CODIjdN8sD