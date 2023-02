उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पॉवर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर में, जानें क्यों है खास

North India's first nuclear plant: उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पॉवर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है. जिसे मोदी सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है.

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारत के न्यूक्लियर पॉवर प्लांट जो अभी तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे ज्यादातर दक्षिणी राज्यों और पश्चिम में महाराष्ट्र तक सिमित थे, अब उनका विस्तार देश के उत्तरी क्षेत्रों में भी देखा जायेगा.

North India's first Nuclear Plant is coming up in Haryana in the town of Gorakhpur, which is about 150 km north of the national capital of New Delh, says Union Minister @DrJitendraSingh



