भारतीय न्याय संहिता(BNS) क्या है, यहां आसानी से समझें

BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता, 2023 है। यह भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह ली है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। BNS का मकसद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसका भारतीयकरण करना है। BNS के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

भारतीय न्याय संहिता क्या है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक व्यापक आपराधिक कानून है, जिसे भारतीय संसद ने 2023 में पारित किया था। यह 1 जुलाई 2024 को आधिकारिक तौर पर लागू हुआ और इसने 160 साल पुराने भारतीय दंड संहिता की जगह ली। इसका फोकस तेजी से न्याय दिलाने, पीड़ितों के अधिकारों और डिजिटल युग के अपराधों पर है।

BNS में कितनी धाराएं हैं?

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में बीस अध्यायों के तहत 358 धाराएं हैं। इन धाराओं में आपराधिक कानून के कई पहलू शामिल हैं और इन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है। इन अध्यायों में सजा, सामान्य अपवाद, उकसावे और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ मानव शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध भी शामिल हैं। अध्याय एक में शुरुआती परिभाषाएं बताई गई हैं और अध्याय बीस कानूनों को निरस्त करने और बचाने से संबंधित है। BNS का लक्ष्य एक ज्यादा कुशल कानूनी ढांचे के साथ भारत के आपराधिक कानूनों को आधुनिक और सरल बनाना है।