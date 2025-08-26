Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

भारतीय न्याय संहिता(BNS) क्या है, यहां आसानी से समझें

By Kishan Kumar
Aug 26, 2025, 17:37 IST

भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसने औपनिवेशिक काल के IPC की जगह ली है। जानें कि BNS का क्या मतलब है, इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं और यह भारतीय आपराधिक कानून में एक बड़ा सुधार क्यों है।

क्या है भारतीय न्याय संहिता
क्या है भारतीय न्याय संहिता

BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता, 2023 है। यह भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह ली है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। BNS का मकसद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसका भारतीयकरण करना है। BNS के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

भारतीय न्याय संहिता क्या है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक व्यापक आपराधिक कानून है, जिसे भारतीय संसद ने 2023 में पारित किया था। यह 1 जुलाई 2024 को आधिकारिक तौर पर लागू हुआ और इसने 160 साल पुराने भारतीय दंड संहिता की जगह ली। इसका फोकस तेजी से न्याय दिलाने, पीड़ितों के अधिकारों और डिजिटल युग के अपराधों पर है।

BNS में कितनी धाराएं हैं?

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में बीस अध्यायों के तहत 358 धाराएं हैं। इन धाराओं में आपराधिक कानून के कई पहलू शामिल हैं और इन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है। इन अध्यायों में सजा, सामान्य अपवाद, उकसावे और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ मानव शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध भी शामिल हैं। अध्याय एक में शुरुआती परिभाषाएं बताई गई हैं और अध्याय बीस कानूनों को निरस्त करने और बचाने से संबंधित है। BNS का लक्ष्य एक ज्यादा कुशल कानूनी ढांचे के साथ भारत के आपराधिक कानूनों को आधुनिक और सरल बनाना है।

BNS के बारे में 5 खास बातें

-भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लेता है। BNS अब भारत का मुख्य आपराधिक कानून है। इसके साथ ही 160 से ज्यादा सालों से चले आ रहे IPC का इस्तेमाल खत्म हो गया है।

-BNS में मॉब लिंचिंग, आतंकवादी गतिविधियों, पुरुषों के खिलाफ यौन अपराध और डिजिटल सबूतों से निपटने जैसे नए अपराध शामिल हैं।

-यह 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना और 2 साल के भीतर सुनवाई पूरी करना अनिवार्य बनाता है। इससे न्याय तेजी से मिलता है।

भारतीय भाषा और दर्शन का इस्तेमाल  

इस कानून में सरल हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और 'penal' जैसे औपनिवेशिक शब्दों को 'न्याय' से बदला गया है। यह भारतीय कानूनी सोच की ओर एक बदलाव को दिखाता है।

तीन नए कानूनों में से एक

BNS तीन नए कानूनों में से एक है। इसके साथ BNSS (जो CrPC की जगह लेता है) और BSA (जो साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है) भी हैं। ये तीनों मिलकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को अपडेट और सरल बनाते हैं।

पढ़ेंःभारत में सीताफल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है, जानें नाम



Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News