किन देशों में नहीं है एक भी नदी? जानें उनके नाम

By Mahima Sharan
Aug 26, 2025, 17:25 IST

उन 20 देशों की लिस्ट देखें जिनमें कोई स्थायी नदी नहीं है। इनमें सऊदी अरब, कतर, मालदीव और वेटिकन सिटी जैसे देश शामिल हैं। जानें कि ये देश विलवणीकरण (desalination), भूजल और नए तरीकों से पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं।

Which Country do not have a single river

नदियां पृथ्वी की जीवनरेखा हैं। वे घाटियां बनाती हैं, इकोसिस्टम को बनाए रखती हैं और इंसानी समाज पर असर डालती हैं। हैरानी की बात है कि कुछ देशों की सीमाओं के अंदर एक भी स्थायी नदी नहीं है, वहीं रूस जैसे कुछ देशों में 1,00,000 से भी ज्यादा नदियों का एक बड़ा सिस्टम है। अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये रेगिस्तानी और अक्सर द्वीप वाले देश विलवणीकरण (desalination), भूजल और आयात किए गए पानी पर निर्भर रहते हैं।

लगभग 20 देशों और 22 क्षेत्रों में फिलहाल कोई स्थायी प्राकृतिक नदी नहीं है। हालांकि, कुछ में वादियां (wadis) जैसी धाराएं या मौसमी जलमार्ग हैं। आइए, अब कुछ ऐसे देशों के बारे में जानते हैं जहां नदियां नहीं हैं।

सऊदी अरब

सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, जहां कोई नदी नहीं है। यह अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। अपने विशाल रेगिस्तानी इलाके के बावजूद, सऊदी अरब ने पानी के मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन तकनीकें विकसित की हैं। यह देश अपने पीने के पानी का लगभग 70% हिस्सा विलवणीकरण (desalination) से बनाता है और इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सऊदी अरब भूमिगत जल भंडारों का भी उपयोग करता है। साथ ही, उसने गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने वाले सिस्टम में भी निवेश किया है।

कतर

इस सूची में अगला देश कतर है। तेल और गैस के बड़े भंडार होने के बावजूद, अरब प्रायद्वीप पर बसे इस अमीर देश में कोई स्थायी नदी नहीं है। देश में पानी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा विलवणीकरण (desalination) प्लांट से आता है। यहां 99 प्रतिशत से ज्यादा पीने का पानी इसी तरीके से तैयार होता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में प्रति व्यक्ति पानी की खपत के मामले में कतर सबसे ऊपर के देशों में से है। इसी वजह से यहां पानी बचाने वाले उपकरणों में बड़ा निवेश किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात

अरब प्रायद्वीप पर एक और देश है जहां नदी नहीं है, और वह है संयुक्त अरब अमीरात (UAE)। यह देश दुबई और अबू धाबी जैसे अपने शानदार शहरों के लिए जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 80% पीने का पानी विलवणीकरण (desalination) से तैयार किया जाता है। यह देश के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ताजे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए, देश साफ किए गए गंदे पानी का इस्तेमाल उद्योगों और खेती में भी करता है।

कुवैत

फारस की खाड़ी के इस द्वीप देश में भी कोई प्राकृतिक नदी नहीं है। यहां मीठे पानी की जरूरतें कई झरनों और भूजल स्रोतों से पूरी होती हैं। बहरीन भी अपने मीठे पानी का 60% से ज्यादा हिस्सा विलवणीकरण (desalination) से प्राप्त करता है। पानी के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, यह देश पानी बचाने के तरीकों पर जोर-शोर से काम करता है।

बहरीन

हालांकि फारस की खाड़ी के द्वीप देश बहरीन में प्राकृतिक नदियां नहीं हैं, लेकिन यहां कई झरने और भूजल के स्रोत मौजूद हैं। हालांकि, ये देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए बहरीन काफी हद तक विलवणीकरण (desalination) पर निर्भर है, जिससे उसके मीठे पानी की 60% से ज्यादा जरूरत पूरी होती है। इसके अलावा, यह देश पानी के सही इस्तेमाल और पानी बचाने के तरीकों को बढ़ावा देता है।

मालदीव

मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। अपनी निचली भूमि के कारण यहां कोई नदी नहीं है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से यहां मीठे पानी के स्रोत खतरे में हैं, जिसके कारण यह देश पानी से जुड़ी अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मालदीव बोतलबंद पानी का आयात करता है, विलवणीकरण (desalination) का उपयोग करता है और बारिश के पानी को इकट्ठा करता है। इसका अस्तित्व संरक्षण और पानी के सही मैनेजमेंट की तकनीकों पर निर्भर करता है।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

