Credit Cards on UPI: ‘रेजरपे’ UPI पर क्रेडिट-कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना

Credit Cards on UPI: भारत के अग्रणी फुल-स्टैक पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म रेजरपे (Razorpay) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर क्रेडिट कार्ड से लेनदेन की घोषणा की है. इस लॉन्च के साथ रेजरपे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन शुरू करने वाल भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है.

इसके तहत एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड कस्टमर इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते है.

यह पेशकश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिजिटल क्षेत्र में नवीनतम नवाचार के अनुरूप है. इसकी मदद से व्यापारी रेजरपे और UPI की मदद से रूपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं.

