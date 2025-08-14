दिल्ली समेत अन्य राज्यों की 10 स्कूलों पर CBSE ने किया आकस्मिक निरीक्षण, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही; यहां देखें लिस्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 अगस्त को असम, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में स्थित 10 स्कूलों का सर्प्राइज निरीक्षण किया।

क्या था निरीक्षण का मकसद?

निरीक्षण का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या स्कूल सीबीएसई के नियमों का पालन करते हुए चल रही है। इसके साथ ही सीबीएसई का मकसद यह भी देखना था कि स्कूल सही एकेडमिक और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, और कक्षाओं में न आने वाले छात्रों का नामांकन नहीं कर रहे हैं।

प्रत्येक निरीक्षण दल में एक सीबीएसई अधिकारी और एक संबद्ध स्कूल का प्रधानाचार्य शामिल था। बोर्ड के अनुसार, सभी निरीक्षण एक साथ, कम समय में किए गए ताकि स्कूलों के कामकाज पर सटीक निष्कर्ष सुनिश्चित करने और सरप्राइज विजिट की संभावना बनी रहे।

बोर्ड ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "निरीक्षणों को कॉर्डिनेट तरीके से किया गया ताकि सरप्राइज निरीक्षण को बरकरार रखा जा सके और निरीक्षण के दिन स्कूलों के संचालन की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके।"