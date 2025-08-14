दिल्ली समेत अन्य राज्यों की 10 स्कूलों पर CBSE ने किया आकस्मिक निरीक्षण, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही; यहां देखें लिस्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 अगस्त को असम, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में स्थित 10 स्कूलों का सर्प्राइज निरीक्षण किया।
क्या था निरीक्षण का मकसद?
निरीक्षण का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या स्कूल सीबीएसई के नियमों का पालन करते हुए चल रही है। इसके साथ ही सीबीएसई का मकसद यह भी देखना था कि स्कूल सही एकेडमिक और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, और कक्षाओं में न आने वाले छात्रों का नामांकन नहीं कर रहे हैं।
प्रत्येक निरीक्षण दल में एक सीबीएसई अधिकारी और एक संबद्ध स्कूल का प्रधानाचार्य शामिल था। बोर्ड के अनुसार, सभी निरीक्षण एक साथ, कम समय में किए गए ताकि स्कूलों के कामकाज पर सटीक निष्कर्ष सुनिश्चित करने और सरप्राइज विजिट की संभावना बनी रहे।
बोर्ड ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "निरीक्षणों को कॉर्डिनेट तरीके से किया गया ताकि सरप्राइज निरीक्षण को बरकरार रखा जा सके और निरीक्षण के दिन स्कूलों के संचालन की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके।"
किन स्कूलों का हुआ सर्प्राइज निरीक्षण?
- सीबीएसई द्वारा 10 स्कूलों की निरीक्षण की गई है। आइए इन स्कूलों पर नजर डालते हैं-
- इंटरनेशनल स्कूल, रेडिएंट मोटर्स के सामने, काली मंदिर पथ, नालापारा रोड, सरुसजाई, गुवाहाटी, असम
- स्प्रिंग डेल इंटरनेशनल स्कूल, लेन 3 के पास, सोनकुची पथ, बेहरबारी चराली, एनएच 37, असम
- राजिंद्र पब्लिक स्कूल, निहाल विहार, नांगलोई, दिल्ली
- श्री राम ग्लोबल स्कूल, व्हाइटफील्ड, स्कूल नंबर 7 और 8, समथनहल्ली, नागनायकनकोट, कर्नाटक
- संस्कार पब्लिक स्कूल, गाँव और पोस्ट नौगाँव, मध्य प्रदेश
- किडीज़ कॉर्नर हायर सेकेंडरी स्कूल, शिवपुरी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
- आदित्य इंग्लिश मीडियम स्कूल, सीनियर नंबर 70, धनकुड़े नगर, बानेर, पुणे - 411045, महाराष्ट्र
- दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, प्लॉट नंबर 7ए/7बी, सेक्टर-12, के सामने पूनम टावर, नेरुल (पश्चिम), महाराष्ट्र
- क्रिमसन अनिशा ग्लोबल स्कूल, क्रमांक 13/1/1, कदनगर, उंद्री, पुणे, महाराष्ट्र
- जुपिटर पब्लिक स्कूल, गंगापाड़ा, खुर्दा - 752054, ओडिशा
