केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल का PDF जारी, pareekshabhavan.kerala.gov.in से डाउनलोड करें डेट शीट

Kerala SSLC Timetable 2026: केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस साल, केरल बोर्ड SSLC परीक्षा 2026 का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। ये परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी।

केरल SSLC टाइमटेबल 2026 डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमटेबल PDF में SSLC परीक्षा के लिए विषय के अनुसार तारीख और समय की जानकारी दी गई है।

केरल SSLC टाइमटेबल 2026 - यहां क्लिक करें

केरल SSLC टाइमटेबल 2026

केरल बोर्ड SSLC परीक्षा 2026 का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा सुबह के सेशन में होगी। विषय की अवधि के आधार पर, परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 11:15 बजे तक और सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक होगा। कैंडिडेट पूरा शेड्यूल नीचे देख सकते हैं।