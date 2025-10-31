केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल का PDF जारी, pareekshabhavan.kerala.gov.in से डाउनलोड करें डेट शीट

Kerala SSLC Timetable 2026: केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस साल, केरल बोर्ड SSLC परीक्षा 2026 का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। ये परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी।
केरल SSLC टाइमटेबल 2026 डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमटेबल PDF में SSLC परीक्षा के लिए विषय के अनुसार तारीख और समय की जानकारी दी गई है।
केरल SSLC टाइमटेबल 2026 - यहां क्लिक करें
केरल SSLC टाइमटेबल 2026केरल बोर्ड SSLC परीक्षा 2026 का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा सुबह के सेशन में होगी। विषय की अवधि के आधार पर, परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 11:15 बजे तक और सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक होगा। कैंडिडेट पूरा शेड्यूल नीचे देख सकते हैं।
|
तारीख
|
विषयों
|
समय
|
5 मार्च, 2026
|
प्रथम भाषा - भाग 1
|
सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक
|
9 मार्च, 2026
|
अंग्रेज़ी
|
सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक
|
11 मार्च, 2026
|
प्रथम भाषा - भाग 2
|
सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक
|
13 मार्च, 2026
|
तीसरी भाषा - हिंदी, जीके
|
सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक
|
16 मार्च, 2026
|
अंक शास्त्र
|
सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक
|
18 मार्च, 2026
|
भौतिक विज्ञान
|
सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक
|
23 मार्च, 2026
|
सामाजिक विज्ञान
|
सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक
|
25 मार्च, 2026
|
रसायन विज्ञान
|
सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक
|
30 मार्च, 2026
|
जीवविज्ञान
|
सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक
केरल SSLC टाइमटेबल PDF 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स
केरल बोर्ड SSLC परीक्षा का टाइमटेबल PDF, केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।
स्टेप 1: केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: SSLC परीक्षा 2026 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: SSLC टाइमटेबल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 4: इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।
