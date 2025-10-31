WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल का PDF जारी, pareekshabhavan.kerala.gov.in से डाउनलोड करें डेट शीट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 31, 2025, 11:04 IST

केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल, केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट PDF डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Kerala SSLC Exam 2026 Timetable PDF Released
Kerala SSLC Timetable 2026: केरल SSLC परीक्षा 2026 का टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस साल, केरल बोर्ड SSLC परीक्षा 2026 का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। ये परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी।

केरल SSLC टाइमटेबल 2026 डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमटेबल PDF में SSLC परीक्षा के लिए विषय के अनुसार तारीख और समय की जानकारी दी गई है।

केरल SSLC टाइमटेबल 2026 - यहां क्लिक करें

केरल SSLC टाइमटेबल 2026

केरल बोर्ड SSLC परीक्षा 2026 का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा सुबह के सेशन में होगी। विषय की अवधि के आधार पर, परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 11:15 बजे तक और सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक होगा। कैंडिडेट पूरा शेड्यूल नीचे देख सकते हैं।

तारीख

विषयों

समय

5 मार्च, 2026

प्रथम भाषा - भाग 1

सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक

9 मार्च, 2026

अंग्रेज़ी

सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक

11 मार्च, 2026

प्रथम भाषा - भाग 2

सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक

13 मार्च, 2026

तीसरी भाषा - हिंदी, जीके

सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक

16 मार्च, 2026

अंक शास्त्र

सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक

18 मार्च, 2026

भौतिक विज्ञान

सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक

23 मार्च, 2026

सामाजिक विज्ञान 

सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक

25 मार्च, 2026

रसायन विज्ञान

सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक

30 मार्च, 2026

जीवविज्ञान

सुबह 9.30 से 11.15 बजे तक

केरल SSLC टाइमटेबल PDF 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स

केरल बोर्ड SSLC परीक्षा का टाइमटेबल PDF, केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।

स्टेप 1: केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: SSLC परीक्षा 2026 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: SSLC टाइमटेबल स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 4: इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

