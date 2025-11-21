MCC NEET PG Counselling 2025: राउंड 1 चॉइस फिलिंग आज होगी समाप्त, देखें अपडेट

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को आज, 21 नवंबर 2025 बंद कर दी जाएगी। छात्र एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा और डीएनबी सीटों के लिए चॉइस फिलिंग (विकल्प भरने) और चॉइस लॉकिंग ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।
चॉइस फिलिंग राउंड 1 की लास्ट डेट
चॉइस फिलिंग राउंड 1 की सीट प्रोसेसिंग 21 नवंबर, 2025 को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। राउंड 1 सीट अलॉटमेंटका रिजल्ट 22 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। साथ ही, जिन छात्रों को सीट अलॉट की गई है, वे 23 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 तक अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हैं।
|
इवेंट
|
रिवाइज्ड डेट
|
डिटेल्स
|
चॉइस फिलिंग / लॉकिंग की लास्ट डेट
|
21 नवंबर 2025
|
दोपहर 12:00 बजे तक
|
सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग
|
21 नवंबर 2025
|
दोपहर 2:00 बजे से शुरू
|
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने की डेट
|
22 नवंबर 2025
|
|
अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग
|
23 नवंबर 2025
|
चॉइस फिलिंग कैसे करें (अंतिम मौका)?
सभी छात्र चॉइस फिलिंग राउंड 1 में रजिस्टर करने के लिए हमारे बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- 'PG Medical Counselling' सेक्शन में जाकर आप अपने NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- फिर, 'Choice Filling' विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर, अपनी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेज और कोर्स को ऑर्डर में लगाएं।
- सभी डिटेल्स फील करने के बाद 'Save' करें।
- डिटेल्स फील और चेक करने के बाद 'Choice Locking' पर क्लिक करें। फिर, पासवर्ड डालकर इसे लॉक कर दें।
