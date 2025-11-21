News

MCC NEET PG Counselling 2025: राउंड 1 चॉइस फिलिंग आज होगी समाप्त, देखें अपडेट

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को आज, 21 नवंबर 2025 बंद कर दी जाएगी। छात्र एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा और डीएनबी सीटों के लिए चॉइस फिलिंग (विकल्प भरने) और चॉइस लॉकिंग ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।

चॉइस फिलिंग राउंड 1 की लास्ट डेट

चॉइस फिलिंग राउंड 1 की सीट प्रोसेसिंग 21 नवंबर, 2025 को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। राउंड 1 सीट अलॉटमेंटका रिजल्ट 22 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। साथ ही, जिन छात्रों को सीट अलॉट की गई है, वे 23 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 तक अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हैं।

इवेंट रिवाइज्ड डेट डिटेल्स चॉइस फिलिंग / लॉकिंग की लास्ट डेट 21 नवंबर 2025 दोपहर 12:00 बजे तक सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग 21 नवंबर 2025 दोपहर 2:00 बजे से शुरू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने की डेट 22 नवंबर 2025 अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग 23 नवंबर 2025

चॉइस फिलिंग कैसे करें (अंतिम मौका)?

सभी छात्र चॉइस फिलिंग राउंड 1 में रजिस्टर करने के लिए हमारे बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं। 'PG Medical Counselling' सेक्शन में जाकर आप अपने NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। फिर, 'Choice Filling' विकल्प पर क्लिक करें। फिर, अपनी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेज और कोर्स को ऑर्डर में लगाएं। सभी डिटेल्स फील करने के बाद 'Save' करें। डिटेल्स फील और चेक करने के बाद 'Choice Locking' पर क्लिक करें। फिर, पासवर्ड डालकर इसे लॉक कर दें।

