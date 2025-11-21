KVS, NVS Exam Date 2025 OUT: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

KVS, NVS Exam Date 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए टियर 1 एग्जाम की तारीखों की घोषणा कर दी है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन लॉगिन के ज़रिए अपनी एग्जाम की डिटेल्स देख सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। KVS और NVS भर्ती 2025 के लिए टियर 1 एग्जाम 10 और 11 जनवरी, 2026 को होने वाले हैं। एप्लिकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर, शहर अलॉटमेंट और डिटेल्ड शेड्यूल के बारे में अपडेट के लिए CBSE, KVS और NVS वेबसाइट रेगुलर देखते रहें।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने 21 नवंबर 2025 के पब्लिक नोटिस के मुताबिक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल समेत अलग-अलग टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए टियर-1 एग्जाम की तारीखों की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। नोटिस के मुताबिक, टियर-1 एग्जाम 10 और 11 जनवरी 2026 को होगा, और एग्जाम सेंटर, शहर, शेड्यूल और एडमिट कार्ड की डिटेल्स कैंडिडेट के एप्लीकेशन लॉगिन में सही समय पर मिल जाएंगी।
KVS और NVS भर्ती 2025 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस
KVS और NVS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 नवंबर, 2025 से शुरू हुए हैं और जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर, 2025 है।
उम्मीदवारों को CBSE, KVS, या NVS की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन, पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स भरना और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शामिल है।
CBSE KVS और NVS एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए अप्लाई कैसे करें?
KVS और NVS रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऑफिशियल KVS, NVS, या CBSE वेबसाइट पर जाएं।
- “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
- एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें।
- पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स भरें।
- स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स (फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट) अपलोड करें।
- एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें और फॉर्म सबमिट करें।
- फ्यूचर रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
