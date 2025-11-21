KVS, NVS Exam Date 2025 OUT: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

KVS, NVS Exam Date 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए टियर 1 एग्जाम की तारीखों की घोषणा कर दी है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन लॉगिन के ज़रिए अपनी एग्जाम की डिटेल्स देख सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। KVS और NVS भर्ती 2025 के लिए टियर 1 एग्जाम 10 और 11 जनवरी, 2026 को होने वाले हैं। एप्लिकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर, शहर अलॉटमेंट और डिटेल्ड शेड्यूल के बारे में अपडेट के लिए CBSE, KVS और NVS वेबसाइट रेगुलर देखते रहें।

KVS, NVS Exam Date 2025

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने 21 नवंबर 2025 के पब्लिक नोटिस के मुताबिक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल समेत अलग-अलग टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए टियर-1 एग्जाम की तारीखों की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। नोटिस के मुताबिक, टियर-1 एग्जाम 10 और 11 जनवरी 2026 को होगा, और एग्जाम सेंटर, शहर, शेड्यूल और एडमिट कार्ड की डिटेल्स कैंडिडेट के एप्लीकेशन लॉगिन में सही समय पर मिल जाएंगी।