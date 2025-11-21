IBPS RRB PO Exam Day Guideline 2025: परीक्षा के दिन के दिशानिर्देश, शिफ्ट का समय और जरूरी डॉक्यूमेंट देखें

IBPS RRB PO Exam 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) 22 और 23 नवंबर को IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा हर दिन चार शिफ्ट में होगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO), ऑफिसर स्केल II और III, और ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के पदों के लिए 13,316 रिक्तियों को भरना है। IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट — ibps.in पर पहले ही जारी किया जा चुका है।

परीक्षा से पहले, Candidates को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आखिरी समय की असुविधा से बचने के लिए परीक्षा के दिन के महत्वपूर्ण दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग समय और साथ ले जाने वाले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। इस लेख में, हमने उन प्रमुख निर्देशों की सूची दी है, जिनका पालन Candidates को परीक्षा के दिन करना होगा।

IBPS RRB PO Exam 2025: शिफ्ट का समय

IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन 22 और 23 नवंबर को हर दिन चार शिफ्ट में किया जाएगा। Candidates को एडमिट कार्ड पर बताई गई शिफ्ट के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। IBPS RRB PO के लिए परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक, 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक और दोपहर 3:45 बजे से शाम 4:30 बजे तक है।