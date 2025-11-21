IBPS RRB PO Exam Day Guideline 2025: परीक्षा के दिन के दिशानिर्देश, शिफ्ट का समय और जरूरी डॉक्यूमेंट देखें

RRB NTPC Result 2025 OUT
By Priyanka Pal
Nov 21, 2025, 18:57 IST

IBPS RRB PO Exam 2025: IBPS RRB 2025 परीक्षा 22 और 23 नवंबर को होनी है। Candidates को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे और परीक्षा के दिन के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। IBPS RRB शिफ्ट के समय, साथ ले जाने वाले दस्तावेजों, दिशानिर्देशों और अन्य जरूरी जानकारी के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

IBPS RRB PO Exam Day Guideline 2025
IBPS RRB PO Exam Day Guideline 2025

IBPS RRB PO Exam 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) 22 और 23 नवंबर को IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा हर दिन चार शिफ्ट में होगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO), ऑफिसर स्केल II और III, और ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के पदों के लिए 13,316 रिक्तियों को भरना है। IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट — ibps.in पर पहले ही जारी किया जा चुका है। 

परीक्षा से पहले, Candidates को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आखिरी समय की असुविधा से बचने के लिए परीक्षा के दिन के महत्वपूर्ण दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग समय और साथ ले जाने वाले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। इस लेख में, हमने उन प्रमुख निर्देशों की सूची दी है, जिनका पालन Candidates को परीक्षा के दिन करना होगा।

IBPS RRB PO Exam 2025: शिफ्ट का समय

IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन 22 और 23 नवंबर को हर दिन चार शिफ्ट में किया जाएगा। Candidates को एडमिट कार्ड पर बताई गई शिफ्ट के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। IBPS RRB PO के लिए परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक, 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक और दोपहर 3:45 बजे से शाम 4:30 बजे तक है।

आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रारंभिक परीक्षा शिफ्ट समय 2025

बदलाव

रिपोर्टिंग समय

हस्तलेखन नमूना

परीक्षा प्रारंभ – समाप्ति समय

अवधि

1

8:00 बजे

परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले

सुबह 9:00 बजे – 9:45 बजे

45 मिनट

2

सुबह 10:15 बजे

11:15 – 12:00 बजे

45 मिनट

3

दोपहर 12:30 बजे

दोपहर 1:30 – 2:15 बजे

45 मिनट

4

2:45 

 

3:45 – 4:30 बजे

45 मिनट

IBPS RRB PO Exam 2025: रिपोर्टिंग का समय

जो Candidates परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें तलाशी और सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपनी शिफ्ट से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। आप नीचे दी गई तालिका में IBPS RRB रिपोर्टिंग का समय देख सकते हैं:

बदलाव

रिपोर्टिंग समय

1

8:00 बजे

2

सुबह 10:15 बजे

3

दोपहर 12:30 बजे

4

2:45 बजे

IBPS RRB PO 2025: परीक्षा के दिन के दिशानिर्देश

जो लोग IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 दे रहे हैं, उन्हें आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का ध्यान से पालन करना होगा:

  • परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड जरूर साथ लाएं। IBPS RRB एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में एंट्री पास की तरह काम करता है। इसके बिना, Candidates को परीक्षा हॉल में अंदर नहीं आने दिया जाएगा।

  • शिफ्ट के समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें।

  • Candidates को परीक्षा के दौरान किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें किसी और की जगह परीक्षा देना, अपनी जगह किसी और को बैठाना, परीक्षा हॉल में बुरा बर्ताव करना या कोई अन्य अनुचित व्यवहार शामिल है। ऐसा करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

  • परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

  • परीक्षा हॉल में स्टेशनरी का सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

IBPS RRB परीक्षा 2025 के लिए क्या साथ ले जाएं

Candidates को तलाशी और सत्यापन के लिए IBPS RRB परीक्षा केंद्र पर सभी जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। इनमें से कोई भी दस्तावेज न लाने पर उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।

  • IBPS RRB एडमिट कार्ड 2025 की एक प्रिंटेड कॉपी।

  • कोई भी वैध सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।

  • दो हाल ही की पासपोर्ट-साइज की तस्वीरें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

