IB ACIO Cut Off 2025: आईबी एसीआईओ के लिए कट ऑफ अंक यहाँ चेक करें

By Sonal Mishra
Nov 21, 2025, 19:30 IST

IB ACIO Cut Off 2025: गृह मंत्रालय द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद IB ACIO कट-ऑफ 2025 जारी की जाएगी। ये कट-ऑफ अंक तय करते हैं कि टियर 2 के लिए कौन योग्य होगा और रिक्तियों, परीक्षा की कठिनाई, सामान्यीकरण और पिछले रुझानों जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। उम्मीदवार अगले चरण के लिए अपनी संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए 2017 और 2015 के पिछले वर्षों के कट-ऑफ की भी समीक्षा कर सकते हैं।

IB ACIO Cut Off 2025: आईबी एसीआईओ के लिए कट ऑफ अंक यहाँ चेक करें

IB ACIO Cut Off 2025: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा IB ACIO कट-ऑफ 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा क्योंकि परिणाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ये कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जिन्हें उम्मीदवारों को अगले लेवल पर जाने के लिए प्राप्त करना होगा। इस साल, IB ACIO ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव पद के लिए 3717 रिक्तियों की घोषणा के साथ, प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक कठिन होने की उम्मीद है। 

आईबी एसीआईओ कट ऑफ 2025

गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जल्द ही IB ACIO कट ऑफ 2025 जारी किया जाएगा। IB ACIO 2025 परीक्षा सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी (ACIO) ग्रेड II/कार्यकारी के पद पर 3,717 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। चयन प्रक्रिया में टियर 1, टियर 2 और एक साक्षात्कार शामिल है, और टियर 2 राउंड के लिए अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए IB ACIO कट ऑफ 2025 महत्वपूर्ण होगी।

केवल आधिकारिक कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कट-ऑफ अंक कई कारकों से प्रभावित होते हैं जैसे कुल रिक्तियों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई, सामान्यीकरण प्रक्रिया और श्रेणीवार प्रतिस्पर्धा के रुझान।

आईबी एसीआईओ टियर 1 कट ऑफ 2025

आईबी एसीआईओ टियर 1 कट ऑफ 2025 गृह मंत्रालय (एमएचए) की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर श्रेणीवार जारी की जाएगी। ये कट-ऑफ अंक उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम अंकों को समझने में मदद करेंगे। उम्मीदवार नीचे श्रेणीवार आईबी एसीआईओ टियर 1 कट ऑफ 2025 देख सकते हैं:

वर्ग

कट ऑफ 

सामान्य (यूआर)

जल्द जारी होगी 

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

जल्द जारी होगी 

अनुसूचित जाति (एससी)

जल्द जारी होगी 

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

जल्द जारी होगी 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

जल्द जारी होगी 


IB ACIO कट ऑफ 2025 कैसे चेक करें?


जो कैंडिडेट IB ACIO एग्जाम 2025 में शामिल हुए थे, वे मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) की वेबसाइट पर ऑफिशियल कट-ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद देख सकते हैं। IB ACIO कट ऑफ 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:


  • मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं

  • होमपेज पर, “What’s New” या “Recruitment” सेक्शन पर जाएं।

  • IB ACIO रिजल्ट और कट ऑफ 2025 के लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

  • कट-ऑफ PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

  • डॉक्यूमेंट में बताए गए कैटेगरी-वाइज़ और पोस्ट-वाइज़ कट-ऑफ मार्क्स चेक करें।

  • PDF डाउनलोड करें और कैटेगरी (UR, OBC, SC, ST, EWS, वगैरह) के लिए कट-ऑफ वेरिफाई करें।



IB ACIO कट ऑफ 2025 प्रभावित करने वाले फैक्टर्स 

फाइनल IB ACIO कट ऑफ 2025 पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं। ये एलिमेंट्स मिलकर अगले राउंड में जाने के लिए ज़रूरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करते हैं। ये मुख्य फैक्टर्स हैं:

  • कुल वैकेंसी

  • एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल

  • अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या

  • पिछले साल के कट-ऑफ ट्रेंड्स

  • नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस (अगर लागू हो)

IB ACIO पिछले साल का कट-ऑफ

IB ACIO पिछले साल का कट ऑफ 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए एक ज़रूरी गाइडलाइन का काम करता है। यह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को समझने और एक्सपेक्टेड IB ACIO कट ऑफ 2025 का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है। कैंडिडेट्स पिछले ट्रेंड्स की साफ तस्वीर पाने के लिए नीचे 2017 और 2015 के कट-ऑफ स्कोर देख सकते हैं।

IB ACIO 2017 टियर 1 कट ऑफ

नीचे दी गई टेबल में IB ACIO 2017 टियर 1 कट ऑफ दिखाया गया है, जो कैंडिडेट्स को उस साल एग्जाम के पहले स्टेज को पास करने के लिए ज़रूरी मिनिमम मार्क्स को समझने में मदद करता है।

केटेगरी 

कट ऑफ अंक 

सामान्य 

65

ओबीसी 

60

एससी 

50

एसटी 

50

IB ACIO 2017 टियर 2 कट ऑफ

यहां IB ACIO 2017 टियर 2 कट ऑफ है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर पास करने और सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी स्कोर दिखाया गया है।

केटेगरी 

कट ऑफ अंक 

सामान्य 

30

ओबीसी 

25

एससी 

20

एसटी 

20

IB ACIO 2015 टियर 1 कट ऑफ

नीचे दी गई टेबल में IB ACIO 2015 टियर 1 कट ऑफ दिखाया गया है, जिससे उस साल हुए लिखित एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स का साफ आइडिया मिलता है।

केटेगरी 

कट ऑफ 

सामान्य 

75

ओबीसी 

70

एससी 

65

एसटी 

65

