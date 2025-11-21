RRB NTPC Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
News

YUVA AI for ALL: सरकार ने नागरिकों के लिए मुफ्त AI कोर्स शुरू किया, पूरी जानकारी यहां देखें

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 21, 2025, 22:12 IST

YUVA AI for ALL Free AI Course: सरकार ने नागरिकों, खास तौर पर युवाओं के लिए YUVA AI for ALL नाम से एक मुफ्त राष्ट्रीय कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान और बुनियादी समझ देने के लिए पेश किया जा रहा है। इस कोर्स का मकसद कम से कम 10 मिलियन नागरिकों को AI की बुनियादी स्किल सिखाना है।

यह मुफ्त राष्ट्रीय कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत शुरू किया जा रहा है। यह 4.5 घंटे का कोर्स है, जिसे अपनी गति से पूरा किया जा सकता है। इसे छात्रों, पेशेवरों और अन्य लोगों को AI की बुनियादी बातें आसानी से समझाने के लिए डिजाइन किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह कोर्स FutureSkills Prime, iGOT कर्मयोगी जैसे मुफ्त लर्निंग प्लेटफॉर्म और अन्य एड-टेक पोर्टलों पर उपलब्ध होगा। जो लोग इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे, उन्हें भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

मुफ्त AI प्रोग्राम के लिए आवेदन करें - यहां क्लिक करें

प्रोग्राम की जानकारी

इस AI प्रोग्राम में कुल छह मॉड्यूल होंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग निम्नलिखित बातें सीखेंगे:

* जानें कि AI असल में क्या है और यह कैसे काम करता है।

* जानें कि AI शिक्षा, रचनात्मकता और काम को कैसे बदल रहा है।

* AI टूल का सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखें।

* भारत में AI के असल दुनिया के शानदार इस्तेमाल के बारे में जानें।

* AI के भविष्य और आगे आने वाले नए मौकों की एक झलक पाएं।

इस पहल के जरिए, मंत्रालय का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को AI की बुनियादी स्किल सिखाना है। इससे डिजिटल अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह नैतिक AI को अपनाने को बढ़ावा देगा और देश के वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करेगा।

संगठन, स्कूल और विश्वविद्यालय इस कोर्स को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए इंडियाAI के साथ साझेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा, पार्टनर इन मॉड्यूल को अपने साथ जोड़ सकते हैं, सीखने वालों के बीच इसका प्रचार कर सकते हैं और साथ मिलकर सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं।

इस प्रोग्राम को इंडियाAI मिशन के लिए AI विशेषज्ञ और लेखक जसप्रीत बिंद्रा ने तैयार किया है। वे AI & Beyond और Tech Whisperer, Ltd. के संस्थापक हैं। यह कोर्स वैश्विक ज्ञान को भारत के संदर्भ के साथ जोड़ता है और नैतिक, जिम्मेदार और समावेशी AI के इस्तेमाल पर जोर देता है।

यह भी पढ़ें: Bihar Board Exam Dummy Admit Card 2026: BSEB बोर्ड 10वीं-12वीं का डम्मी एडमिट कार्ड जारी, secondary.biharboardonline.com से करें डाउनलोड

Add as a preferred source on Google
Join us
YUVA Government Launches Free AI Course for Citizens
YUVA Government Launches Free AI Course for Citizens
Register for Result Updates

YUVA AI for ALL Free AI Course: सरकार ने नागरिकों, खास तौर पर युवाओं के लिए YUVA AI for ALL नाम से एक मुफ्त राष्ट्रीय कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान और बुनियादी समझ देने के लिए पेश किया जा रहा है। इस कोर्स का मकसद कम से कम 10 मिलियन नागरिकों को AI की बुनियादी स्किल सिखाना है।

यह मुफ्त राष्ट्रीय कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत शुरू किया जा रहा है। यह 4.5 घंटे का कोर्स है, जिसे अपनी गति से पूरा किया जा सकता है। इसे छात्रों, पेशेवरों और अन्य लोगों को AI की बुनियादी बातें आसानी से समझाने के लिए डिजाइन किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह कोर्स FutureSkills Prime, iGOT कर्मयोगी जैसे मुफ्त लर्निंग प्लेटफॉर्म और अन्य एड-टेक पोर्टलों पर उपलब्ध होगा। जो लोग इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे, उन्हें भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

मुफ्त AI प्रोग्राम के लिए आवेदन करें - यहां क्लिक करें

प्रोग्राम की जानकारी

इस AI प्रोग्राम में कुल छह मॉड्यूल होंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग निम्नलिखित बातें सीखेंगे:

* जानें कि AI असल में क्या है और यह कैसे काम करता है।

* जानें कि AI शिक्षा, रचनात्मकता और काम को कैसे बदल रहा है।

* AI टूल का सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखें।

* भारत में AI के असल दुनिया के शानदार इस्तेमाल के बारे में जानें।

* AI के भविष्य और आगे आने वाले नए मौकों की एक झलक पाएं।

इस पहल के जरिए, मंत्रालय का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को AI की बुनियादी स्किल सिखाना है। इससे डिजिटल अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह नैतिक AI को अपनाने को बढ़ावा देगा और देश के वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करेगा।

संगठन, स्कूल और विश्वविद्यालय इस कोर्स को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए इंडियाAI के साथ साझेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा, पार्टनर इन मॉड्यूल को अपने साथ जोड़ सकते हैं, सीखने वालों के बीच इसका प्रचार कर सकते हैं और साथ मिलकर सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं।

इस प्रोग्राम को इंडियाAI मिशन के लिए AI विशेषज्ञ और लेखक जसप्रीत बिंद्रा ने तैयार किया है। वे AI & Beyond और Tech Whisperer, Ltd. के संस्थापक हैं। यह कोर्स वैश्विक ज्ञान को भारत के संदर्भ के साथ जोड़ता है और नैतिक, जिम्मेदार और समावेशी AI के इस्तेमाल पर जोर देता है।

यह भी पढ़ें: Bihar Board Exam Dummy Admit Card 2026: BSEB बोर्ड 10वीं-12वीं का डम्मी एडमिट कार्ड जारी, secondary.biharboardonline.com से करें डाउनलोड

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News