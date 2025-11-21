News

YUVA AI for ALL: सरकार ने नागरिकों के लिए मुफ्त AI कोर्स शुरू किया, पूरी जानकारी यहां देखें

YUVA AI for ALL Free AI Course: सरकार ने नागरिकों, खास तौर पर युवाओं के लिए YUVA AI for ALL नाम से एक मुफ्त राष्ट्रीय कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान और बुनियादी समझ देने के लिए पेश किया जा रहा है। इस कोर्स का मकसद कम से कम 10 मिलियन नागरिकों को AI की बुनियादी स्किल सिखाना है।

यह मुफ्त राष्ट्रीय कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत शुरू किया जा रहा है। यह 4.5 घंटे का कोर्स है, जिसे अपनी गति से पूरा किया जा सकता है। इसे छात्रों, पेशेवरों और अन्य लोगों को AI की बुनियादी बातें आसानी से समझाने के लिए डिजाइन किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह कोर्स FutureSkills Prime, iGOT कर्मयोगी जैसे मुफ्त लर्निंग प्लेटफॉर्म और अन्य एड-टेक पोर्टलों पर उपलब्ध होगा। जो लोग इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे, उन्हें भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

प्रोग्राम की जानकारी

इस AI प्रोग्राम में कुल छह मॉड्यूल होंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग निम्नलिखित बातें सीखेंगे:

* जानें कि AI असल में क्या है और यह कैसे काम करता है।

* जानें कि AI शिक्षा, रचनात्मकता और काम को कैसे बदल रहा है।

* AI टूल का सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखें।

* भारत में AI के असल दुनिया के शानदार इस्तेमाल के बारे में जानें।

* AI के भविष्य और आगे आने वाले नए मौकों की एक झलक पाएं।

इस पहल के जरिए, मंत्रालय का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को AI की बुनियादी स्किल सिखाना है। इससे डिजिटल अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह नैतिक AI को अपनाने को बढ़ावा देगा और देश के वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करेगा।

संगठन, स्कूल और विश्वविद्यालय इस कोर्स को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए इंडियाAI के साथ साझेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा, पार्टनर इन मॉड्यूल को अपने साथ जोड़ सकते हैं, सीखने वालों के बीच इसका प्रचार कर सकते हैं और साथ मिलकर सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं।

इस प्रोग्राम को इंडियाAI मिशन के लिए AI विशेषज्ञ और लेखक जसप्रीत बिंद्रा ने तैयार किया है। वे AI & Beyond और Tech Whisperer, Ltd. के संस्थापक हैं। यह कोर्स वैश्विक ज्ञान को भारत के संदर्भ के साथ जोड़ता है और नैतिक, जिम्मेदार और समावेशी AI के इस्तेमाल पर जोर देता है।

