NEET PG 2025 Result: नीट पीजी रिजल्ट natboard.edu.in पर, जानें एडमिशन के लिए कितने नंबर है जरूरी

नीट पीजी रिजल्ट कल या 21 अगस्त को जारी हो सकता है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद छात्र स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं, काउंसिलिंग प्रक्रिया 10 से 20 सितंबर के बीच शुरू होने की संभावना है।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 19, 2025, 16:04 IST
NEET PG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा NEET PG रिजल्ट 2025 अपने तय समय से पहले इसी हफ्ते जारी किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिजल्ट आज घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि कल या 21 अगस्त को जारी होने की उम्मीद है।

रिजल्ट NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा जिसमें एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, पर्सेंटाइल और रैंक दर्ज होगी।

रिजल्ट के बाद जारी होगा स्कोरकार्ड

रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद NBEMS द्वारा स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा। स्कोरकार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवार लॉगिन विवरण दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

2.42 लाख उम्मीदवारों ने किया था रजिस्ट्रेशन

आपको बता दें कि इस बार NEET PG परीक्षा के लिए 2.42 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यह परीक्षा 3 अगस्त को देश भर के 301 शहरों के 1052 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

कैसे देखें नीट का रिजल्ट

चरण 1: नीट पीजी परिणाम जारी होते ही, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

चरण 2: वेबसाइट के होम पेज पर, आपको पब्लिक नोटिस में "रिजल्ट ऑफ नीट-पीजी 2025" लिंक पर क्लिक करना होगा।

चरण 3: अब स्क्रीन पर परिणाम की पीडीएफ खुल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके उसमें अपना परिणाम देख सकेंगे।

चरण 4: PDF में उम्मीदवारों की एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, पर्सेंटाइल और रैंक दी गई होगी।

इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश

नीट पीजी परीक्षा के माध्यम से, उम्मीदवार एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पाठ्यक्रम, सीधे 6 वर्षीय डीआरएनबी पाठ्यक्रम और एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। अखिल भारतीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों, डीम्ड एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की 100 प्रतिशत सीटों और अखिल भारतीय ओपन डीएनबी की 100 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 10 से 20 सितंबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने के बाद कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद, उम्मीदवार अपनी रैंक के अनुसार काउंसलिंग में भाग लेकर प्रवेश ले सकेंगे।

एडमिशन के लिए कितने नंबर है जरूरी?

जनरल कैटेगरी (General/EWS): 50th पर्सेंटाइल

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 40th पर्सेंटाइल

सामान्य-पीडब्ल्यूडी (UR-PwD): 45th पर्सेंटाइल


