RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025: राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब होगा जारी? यहां देखें संभावित डेट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन 6 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक करवाया गया था। अब परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि रिजल्ट इसी सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे।
अगर पिछले साल के पैटर्न को देखें तो परीक्षा के एक महीने के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। जो उम्मीदवार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल डेट जल्द ही बोर्ड की ओर से घोषित की जाएगी।
रिजल्ट जारी होने पर ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
आरबीएसई सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी करेंगा। इसलिए कैंडिडेट नीचे बताए गए चरणों का पालन कर के अपना परिणाम जांच सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट देखा जा सकता है। वही छात्र व अभिभावक रोल नंबर दर्ज कर के मार्कशीट डाउनलोड करें।
रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद ओरिजिनल संशोधित मार्कशीट सभी स्कूल में भेज दी जाएगी जहां से आप क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क कर इसे ले सकते हैं।
केवल 4 स्टेप्स में चेक करें पाएंगे रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट केवल 4 स्टेप्स में चेक किया जा सकेगा जो निम्नलिखित हैं-
स्टेप्स 1: राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाए।
स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर Suppl. Examination Results 2025 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: इसके बाद आपको जिस भी क्लास (10th या 12th) का रिजल्ट चेक करना है उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब रोल नंबर डाले और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे चेक करें और डाउनलोड करें।
पास होने के लिए कितने अंक है जरूरी?
छात्रों ने जिस भी विषय के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया है उसमें उन्हें पास करने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। अगर छात्र मेन परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा से उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा।
