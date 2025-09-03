RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025: राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब होगा जारी? यहां देखें संभावित डेट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन 6 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक करवाया गया था। अब परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि रिजल्ट इसी सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे।

अगर पिछले साल के पैटर्न को देखें तो परीक्षा के एक महीने के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। जो उम्मीदवार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल डेट जल्द ही बोर्ड की ओर से घोषित की जाएगी।

रिजल्ट जारी होने पर ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

आरबीएसई सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी करेंगा। इसलिए कैंडिडेट नीचे बताए गए चरणों का पालन कर के अपना परिणाम जांच सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट देखा जा सकता है। वही छात्र व अभिभावक रोल नंबर दर्ज कर के मार्कशीट डाउनलोड करें।