TS SSC Timetable 2026: BSE तेलंगाना जल्द ही bse.telangana.gov.in पर 10वीं कक्षा का टाइमटेबल जारी करेगा

TS SSC बोर्ड परीक्षा 2026: तेलंगाना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSE) जल्द ही तेलंगाना राज्य माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) कक्षा 10 परीक्षा की डेट शीट जारी करेगा। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो, बोर्ड यह शेड्यूल नवंबर 2025 के आखिर में या दिसंबर 2025 की शुरुआत में जारी कर सकता है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में परीक्षा देने वाले 10वीं कक्षा के छात्रों को शेड्यूल और आधिकारिक अपडेट की जांच के लिए आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर जाना होगा।
TS SSC बोर्ड परीक्षा 2026 की मुख्य बातें
आगामी TS SSC बोर्ड परीक्षा 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|
अवलोकन
|
विवरण
|
घटना नाम
|
टीएस एसएससी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जल्द ही जारी होगी
|
परीक्षा का नाम
|
माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) परीक्षाएं
|
बोर्ड का नाम
|
स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसई)
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
राज्य
|
तेलंगाना
|
परीक्षा पैटर्न
|
बाह्य मूल्यांकन: 80%आंतरिक मूल्यांकन: 20%
|
परीक्षा के अंक
|
100
|
कक्षा
|
एसएससी 10वीं
|
परीक्षा शिफ्ट
|
सुबह 9:30 - 11 बजे सुबह 9:30 - 12:30 बजे दोपहर
TS SSC बोर्ड परीक्षा 2026 शेड्यूल: पासिंग मार्क्स
कैंडिडेट यहां TS SSC परीक्षा 2026 के लिए पासिंग मार्क्स पैटर्न, स्कोर रेंज और ग्रेड देख सकते हैं:
|
श्रेणी
|
स्कोर रेंज
|
ए
|
750 या अधिक
|
बी
|
600 - 749
|
सी
|
500 - 599
|
डी
|
350 - 499
|
उत्तीर्ण (पीडब्ल्यूडी श्रेणी)
|
25% या अधिक
|
उत्तीर्ण (सामान्य श्रेणी)
|
कुल मिलाकर और प्रत्येक विषय में 35%
