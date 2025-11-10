Bihar Board: 10वीं-इंटर एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ी, 18 नवंबर तक करें आवेदन

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने वार्षिक माध्यमिक (Matric/10वीं) और इंटरमीडिएट (Inter/12वीं) एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को एक और लास्ट मौका दिया जा रहा है। बोर्ड ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, लेस्ट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब सभी छात्र 18 नवंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं।

फीस जमा करने की लास्ट डेट

बिहार बोर्ड (BSEB) द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, स्कूल के प्रिंसिपल ही एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिल करेंगे। सभी छात्र अपने फॉर्म को चेक करके फीस को जमा करवाएंगे।

डिटेल्स लास्ट डेट फीस के साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 नवंबर 2025 फीस भरने की लास्ट डेट 17 नवंबर 2025

रजिस्टर प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु

एग्जाम फॉर्म भरने की पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की होगी। साथ ही, छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को चेक करना चाहिए।