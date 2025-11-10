Bihar Board: 10वीं-इंटर एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ी, 18 नवंबर तक करें आवेदन

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने वार्षिक माध्यमिक (Matric/10वीं) और इंटरमीडिएट (Inter/12वीं) एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को एक और लास्ट मौका दिया जा रहा है। बोर्ड ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, लेस्ट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब सभी छात्र 18 नवंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं।
फीस जमा करने की लास्ट डेट
बिहार बोर्ड (BSEB) द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, स्कूल के प्रिंसिपल ही एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिल करेंगे। सभी छात्र अपने फॉर्म को चेक करके फीस को जमा करवाएंगे।
|
डिटेल्स
|
लास्ट डेट
|
फीस के साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|
18 नवंबर 2025
|
फीस भरने की लास्ट डेट
|
17 नवंबर 2025
रजिस्टर प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु
एग्जाम फॉर्म भरने की पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की होगी। साथ ही, छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को चेक करना चाहिए।
ऑनलाइन फीस और एग्जाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा?
1. इंटरमीडिएट (12वीं) के लिए seniorsecondary.biharboardonline.com और मैट्रिक (10वीं) के लिए secondary.biharboardonline.com पर स्कूल के प्रिंसिपल लॉगिन करेंगे।
2. प्रिंसिपल द्वारा छात्र के मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा।
3. छात्र को अपने फॉर्म की सभी जानकारियों (नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय आदि) को ध्यान से जांचना और सत्यापित करना होगा।
4. जांच के बाद, निर्धारित परीक्षा शुल्क (विलंब शुल्क सहित) स्कूल में जमा करना होगा, जिसे स्कूल ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड को भेजेगा।
एग्जाम फीस
छात्रों को अपने एग्जाम फॉर्म के साथ नियमित फीस और लेट फीस भी जमा करना होगा। यह फीस प्रत्येक वर्ग और स्ट्रीम (इंटर के लिए) के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
|
चरण
|
फीस का प्रकार
|
नियमित आवेदन अवधि
|
निर्धारित एग्जाम फीस
|
विस्तारित अवधि (अब)
|
निर्धारित एग्जाम फीस + लेट फिस
