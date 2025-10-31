UCEED 2026: बिना लेट फीस के रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख; uceed.iitb.ac.in पर देखें जानकारी

6 मार्च, 2026

परिणाम तिथि

महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग: 2,000 रुपये (भारतीय), 4,000 रुपये (विदेशी नागरिक)सार्क देशों के उम्मीदवार: 200 अमेरिकी डॉलरगैर-सार्क देशों के उम्मीदवार: 250 अमेरिकी डॉलरविलंब शुल्क: INR 500/ USD 50

पंजीकरण शुल्क

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IITG)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद (IITH)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IITR)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर (IIITDMJ)

भाग लेने वाली संस्थाएँ

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

परीक्षा शिफ्ट

31 अक्टूबर, 2025

पंजीकरण की अंतिम तिथि

1 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे

पंजीकरण प्रारंभ तिथि

18 जनवरी, 2026

परीक्षा तिथि

डिज़ाइन में स्नातक (बी.डी.ई.एस.)

आधिकारिक वेबसाइट

शैक्षणिक वर्ष

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटीबी)

बोर्ड का नाम

डिज़ाइन के लिए स्नातक सामान्य प्रवेश परीक्षा (UCEED)

परीक्षा का नाम

UCEED 2025 पंजीकरण की अंतिम तिथि

घटना नाम

कैंडिडेट, UCEED 2026 से जुड़ी निम्नलिखित जानकारी देख सकते हैं:

UCEED 2026 की मुख्य बातें

UCEED Registration 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे) आज, 31 अक्टूबर 2025 को अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन 2026 (UCEED 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। Candidates को इस अंडरग्रेजुएट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

UCEED 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इच्छुक कैंडिडेट बताए गए स्टेप्स का पालन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें।

4. लॉगिन पेज पर वापस जाएं और अपनी जानकारी दर्ज करके आवेदन करें।

5. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।

6. अपनी जानकारी जांचें और फॉर्म जमा करें।

7. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज की जांच करें और उसे डाउनलोड कर लें।

UCEED 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

UCEED 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों वाली नीचे दी गई तालिका देखें: