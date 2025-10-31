WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
UCEED 2026: बिना लेट फीस के रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख; uceed.iitb.ac.in पर देखें जानकारी

UCEED Registration 2026: आईआईटी बॉम्बे आज, 31 अक्टूबर 2025 को UCEED 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर रहा है। 7 नवंबर 2025 तक uceed.iitb.ac.in पर आवेदन करें। यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी।

UCEED 2026 Registration Closes Today, October 31,2025
UCEED Registration 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे) आज, 31 अक्टूबर 2025 को अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन 2026 (UCEED 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। Candidates को इस अंडरग्रेजुएट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

UCEED 2026 की मुख्य बातें

कैंडिडेट, UCEED 2026 से जुड़ी निम्नलिखित जानकारी देख सकते हैं:

अवलोकन 

विवरण 

घटना नाम 

UCEED 2025 पंजीकरण की अंतिम तिथि

परीक्षा का नाम 

डिज़ाइन के लिए स्नातक सामान्य प्रवेश परीक्षा (UCEED)

बोर्ड का नाम 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटीबी)

शैक्षणिक वर्ष 

2025-26

आधिकारिक वेबसाइट 

uceed.iitb.ac.in uceedapp.iitb.ac.in 

धारा 

डिज़ाइन 

प्रोग्राम

डिज़ाइन में स्नातक (बी.डी.ई.एस.)

परीक्षा तिथि 

18 जनवरी, 2026

पंजीकरण प्रारंभ तिथि 

1 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे

पंजीकरण की अंतिम तिथि 

31 अक्टूबर, 2025

परीक्षा शिफ्ट 

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

भाग लेने वाली संस्थाएँ 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IITG)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद (IITH)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IITR)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर (IIITDMJ)

पंजीकरण शुल्क 

महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग: 2,000 रुपये (भारतीय), 4,000 रुपये (विदेशी नागरिक)सार्क देशों के उम्मीदवार: 200 अमेरिकी डॉलरगैर-सार्क देशों के उम्मीदवार: 250 अमेरिकी डॉलरविलंब शुल्क: INR 500/ USD 50

परिणाम तिथि 

6 मार्च, 2026

UCEED 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इच्छुक कैंडिडेट बताए गए स्टेप्स का पालन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें।

4. लॉगिन पेज पर वापस जाएं और अपनी जानकारी दर्ज करके आवेदन करें।

5. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।

6. अपनी जानकारी जांचें और फॉर्म जमा करें।

7. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज की जांच करें और उसे डाउनलोड कर लें।

UCEED 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

UCEED 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों वाली नीचे दी गई तालिका देखें:

आयोजन 

खजूर) 

परीक्षा तिथि 

18 जनवरी, 2026

पंजीकरण प्रारंभ तिथि 

1 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे

पंजीकरण की अंतिम तिथि 

31 अक्टूबर, 2025

अनंतिम उत्तर कुंजी

20 जनवरी, 2026

परिवर्तन स्वीकार किए गए 

22 जनवरी, 2026

अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी करने की तिथि 

28 जनवरी, 2026

परिणाम तिथि 

6 मार्च, 2026

शिक्षा जगत की ताजा खबरों से अपडेट रहें। स्कूल की खबरें, बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट, और JEE, NEET, CAT, CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं के बारे में तुरंत अपडेट पाएं।


