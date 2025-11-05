UP Board Exam Date Sheet 2026: UP बोर्ड की 10वीं-12वीं के एग्जाम डेट्स जारी, यहां देखें पूरी जानकारी

डेट दिन टाइम शिफ्ट स्बजेक्ट

18 फरवरी, 2026 रविवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह नहीं

18 फरवरी, 2026 रविवार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक शाम प्रारंभिक हिंदी

19 फरवरी, 2026 गुरुवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह कंप्यूटर

18 फरवरी, 2026 गुरुवार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक शाम सिलाई

20 फरवरी, 2026 शुक्रवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह सामान्य सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी, 2026 शनिवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह गृह विज्ञान (केवल लड़कियों के लिए), गृह विज्ञान (लड़कों और उन लड़कियों के लिए जिन्होंने इसे नहीं चुना है)

23 फरवरी, 2026 सोमवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह अंग्रेजी

23 फरवरी, 2026 सोमवार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक शाम इलेक्ट्रीशियन, स्वास्थ्य सेवा, सौर प्रणाली मरम्मत, प्लंबर, साइबर सुरक्षा, आईटी और आईटीईएस, मोबाइल मरम्मत, आपदा प्रबंधन, खुदरा व्यापार

24 फरवरी, 2026 मंगलवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह एनसीसी

24 फरवरी, 2026 मंगलवार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक शाम मानवीय विज्ञान

25 फरवरी, 2026 बुधवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह विज्ञान

26 फरवरी, 2026 गुरुवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली

27 फरवरी, 2026 शुक्रवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह अंक शास्त्र

28 फरवरी, 2026 शनिवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह संस्कृत

28 फरवरी, 2026 शनिवार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक शाम वाद्य संगीत

7 मार्च, 2026 शनिवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह व्यापार

9 मार्च, 2026 सोमवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह उर्दू

10 मार्च, 2026 मंगलवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह पेंटिंग, रंजन कला

11 मार्च, 2026 बुधवार सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक सुबह संगीत – गायन

11 मार्च, 2026 बुधवार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक शाम पाली, अरबी, फारसी