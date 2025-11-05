UP Board Exam Date Sheet 2026: UP बोर्ड की 10वीं-12वीं के एग्जाम डेट्स जारी, यहां देखें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पूरी जानकारी जारी कर दी है। यह एग्जाम 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इस बार दोनों कक्षाओं के एग्जाम एक साथ में शुरू होंगें। छात्र यहां पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। साथ ही, अधिक जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं।
कब से कब तक चलेंगे एग्जाम?
यूपी बोर्ड के अनुसार, हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) दोनों कक्षाओं के एग्जाम एक साथ शुरू होंगे और एक ही दिन समाप्त होंगे। एग्जाम दो शिफ्ट्स में (Morning Shift और Evening Shift) में करवाई जाएंगी। यह एग्जाम मोर्निंग शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक करवाए जाएंगे। जबकि, इवनिंग शिफ्ट दोपहर के 2:00 बजे से शाम के 5:15 बजे तक होंगी।
UPMSP कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा कार्यक्रम 2026
छात्र हाई स्कूल मैट्रिक (कक्षा 10) का पूरा कार्यक्रम नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं:
|डेट
|दिन
|टाइम
|शिफ्ट
|स्बजेक्ट
|18 फरवरी, 2026
|रविवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|नहीं
|18 फरवरी, 2026
|रविवार
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
|शाम
|प्रारंभिक हिंदी
|19 फरवरी, 2026
|गुरुवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|कंप्यूटर
|18 फरवरी, 2026
|गुरुवार
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
|शाम
|सिलाई
|20 फरवरी, 2026
|शुक्रवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|सामान्य सामाजिक विज्ञान
|21 फरवरी, 2026
|शनिवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|गृह विज्ञान (केवल लड़कियों के लिए), गृह विज्ञान (लड़कों और उन लड़कियों के लिए जिन्होंने इसे नहीं चुना है)
|23 फरवरी, 2026
|सोमवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|अंग्रेजी
|23 फरवरी, 2026
|सोमवार
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
|शाम
|इलेक्ट्रीशियन, स्वास्थ्य सेवा, सौर प्रणाली मरम्मत, प्लंबर, साइबर सुरक्षा, आईटी और आईटीईएस, मोबाइल मरम्मत, आपदा प्रबंधन, खुदरा व्यापार
|24 फरवरी, 2026
|मंगलवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|एनसीसी
|24 फरवरी, 2026
|मंगलवार
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
|शाम
|मानवीय विज्ञान
|25 फरवरी, 2026
|बुधवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|विज्ञान
|26 फरवरी, 2026
|गुरुवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली
|27 फरवरी, 2026
|शुक्रवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|अंक शास्त्र
|28 फरवरी, 2026
|शनिवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|संस्कृत
|28 फरवरी, 2026
|शनिवार
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
|शाम
|वाद्य संगीत
|7 मार्च, 2026
|शनिवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|व्यापार
|9 मार्च, 2026
|सोमवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|उर्दू
|10 मार्च, 2026
|मंगलवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|पेंटिंग, रंजन कला
|11 मार्च, 2026
|बुधवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|संगीत – गायन
|11 मार्च, 2026
|बुधवार
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
|शाम
|पाली, अरबी, फारसी
|12 मार्च, 2026
|गुरुवार
|सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक
|सुबह
|कृषि
