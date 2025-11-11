MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
UP NEET UG Counselling 2025: स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आज से upneet.gov.in पर शुरू, जानें पूरी अपडेट

Nov 11, 2025, 16:57 IST

UP NEET Counselling 2025: चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय (DGME), उत्तर प्रदेश आज, 11 नवंबर 2025 से UP नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - अंडरग्रेजुएट (NEET UG) काउंसलिंग 2025 के लिए स्ट्रे वेकेंसी रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। जो छात्र योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं, वे 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in है। स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2025 है। मेरिट लिस्ट भी इसी दिन जारी की जाएगी।

UP NEET UG काउंसलिंग 2025 की मुख्य बातें

UP NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

अवलोकन 

डिटेल्स 

घटना नाम 

यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 रिक्तियों के लिए पंजीकरण

परीक्षा का नाम 

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)

बोर्ड का नाम 

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय (डीजीएमई), उत्तर प्रदेश

शैक्षणिक वर्ष 

2025-26

आधिकारिक वेबसाइट 

upneet.gov.in 

राज्य 

उत्तर प्रदेश (यूपी)

स्तर 

स्नातक (यूजी)

धारा 

चिकित्सा  दंत  चिकित्सा

PROGRAM'S 

एमबीबीएस बीडीएस

आवेदन शुल्क

2,000 रुपये सुरक्षा जमा: 30,000 रुपये (सरकारी) / 1 लाख रुपये (निजी)

UP NEET UG काउंसलिंग 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

कैंडिडेट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी:

1. 10वीं की मार्कशीट

2. 12वीं की मार्कशीट

3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

4. निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

UP NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए दिशानिर्देश

1. वे कैंडिडेट योग्य हैं, जिन्हें UP NEET UG 2025 काउंसलिंग के किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली है।

2. जिन कैंडिडेट को अखिल भारतीय काउंसलिंग या किसी अन्य राज्य की काउंसलिंग के किसी भी राउंड के जरिए एडमिशन मिल चुका है, वे योग्य नहीं होंगे।

3. वे कैंडिडेट योग्य नहीं हैं, जिन्हें UP NEET UG 2025 काउंसलिंग के पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में एडमिशन मिल गया था, या जिन्होंने सीट मिलने के बाद रिपोर्ट नहीं किया, या जिन्होंने सीट से इस्तीफा दे दिया था।

4. सभी योग्य कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा और 2,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी।

5. जिन रजिस्टर्ड कैंडिडेट को पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में सीट नहीं मिली है और वे पहले ही सिक्योरिटी मनी जमा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा सिक्योरिटी राशि जमा करने की जरूरत नहीं है।


DGME, Uttar Pradesh started stray vacancy registration for UP NEET UG Counselling 2025 on November 11, 2025
DGME, Uttar Pradesh started stray vacancy registration for UP NEET UG Counselling 2025 on November 11, 2025
Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

