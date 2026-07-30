AMRU Admit Card 2026 OUT: BSc Nursing हॉल टिकट PDF, amruhp.ac.in से करें डाउनलोड

AMRU BSc Nursing Admit Card 2026: अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (AMRU), हिमाचल प्रदेश ने HP BSc Nursing Entrance Examination 2026 का आज 30 जुलाई 2026 को बीएससी नर्सिंग के लिए एएमआरयू एचपी एडमिट कार्ड ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया है।

जिन महिला छात्रों ने इस राज्य स्तरीय नर्सिंग एडमिशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल पोर्टल amruhp.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकती हैं।

नोटिस के अनुसार, यह एग्जाम 2 अगस्त 2026 को राज्य भर के निर्धारित सेंटर्स पर ऑफलाइन (OMR शीट आधारित) मोड में आयोजित किया जाएगा। छात्र User ID / Registration Number और पासवर्ड का उपयोग करके आसानी से एडमिट कार्ड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना बेहद जरूरी है। एएनआरयू एचपी बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।