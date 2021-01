Positive India: इस गणतंत्र दिवस भावना कंठ रचेंगी इतिहास, परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी भावना

"आप किसी भी राष्ट्र की स्थिति उस देश की महिलाओं की स्थिति को देखकर बता सकते हैं" इस कथन की सच्चाई का जीता जागता उदाहरण हम इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर अनुभव कर सकेंगे। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ राजपथ पर दिखाई देंगी। भावना कंठ भारतीय वायुसेना की तरफ से निकाली जाने वाली झांकी का हिस्सा होंगी जिसकी इस वर्ष की थीम मेक इन इंडिया (Make in india) रखी गई है। वह भारतीय वायुसेना के फायटर पायलट दल में शामिल की गई पहली महिला हैं। आइये जानते हैं इन जाबाज़ महिला पायलट के बारे में:

Marking the dawn of empowered women-led #NewIndia



Flt Lt Bhawana Kanth is set to become the first woman fighter pilot to take part in the Republic Day parade.



Indeed a proud moment for the entire country!@IAF_MCC pic.twitter.com/NqY6bYDtWL