Positive India: चाय बेचने वाले की बेटी उड़ाएगी फाइटर प्लेन, IAF अकेडमी ट्रेनिंग में किया टॉप- जानें आँचल गंगवाल की कहानी

हमारे जीवनकाल में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत करते हैं और उनका सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कुछ कर गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के एक चाय बेचने वाले की बेटी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। 24 वर्षीय आंचल गंगवाल फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) में शामिल हो गई हैं। आइये जानते हैं उनके इस सफर के बारे में:

आँचल मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता नीमच के बस स्टैंड पर चाय का ठेला लगाते हैं। आँचल के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमज़ोर रही है। ऐसा भी समय था जब उनके पिता के पास उनकी फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। उनके पिता बताते हैं की "कई बार, मुझे उसके स्कूल या कॉलेज की फीस जमा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुझे शुल्क जमा करने के लिए कई मौकों पर दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े। कभी-कभी मुझे फीस जमा करने में देरी के लिए शहर से बाहर होने का नाटक करना पड़ता था।"

Kudos to Aanchal Gangwal, a tea seller's daughter from Neemuch district in Madhya Pradesh who got commissioned into Indian Air Force as an officer. She also topped the IAF academy and bagged the President's Plaque. Women's empowerment is the way forward. pic.twitter.com/DPgJGeoonm