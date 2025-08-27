Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

CTET Exam 2025: सीटेट परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट, साल 2027 तक कक्षा 9-12 के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी

By Priyanka Pal
Aug 27, 2025, 18:29 IST

CTET Exam Update 2025: NCTE ने X पर यह साफ किया है कि कक्षा 9 से 12 के लिए कोई CTET परीक्षा नहीं होगी। इस परीक्षा पर 2027 के बाद ही विचार किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 के लिए CTET नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। इस लेख में NCTE, CTET परीक्षा, ITEP आदि के बारे में और जानकारी दी गई है।

CTET Exam 2025
CTET Exam 2025

CTET Exam Update 2025: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने यह साफ किया है कि 2027 तक कक्षा 9-12 के लिए CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) शुरू करने की कोई योजना नहीं है। इस संस्था ने पुष्टि की है कि इन उच्च कक्षाओं को CTET में शामिल करने पर 2027 के बाद ही विचार किया जाएगा। ऐसा तब होगा जब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) का पहला बैच ग्रेजुएट होकर निकलेगा। फिलहाल, कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए CTET सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक, CTET परीक्षा केवल दो स्तरों तक ही सीमित है:

पेपर I: कक्षा 1-5

पेपर II: कक्षा 6-8

CTET परीक्षा तिथि 2025

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 1 से 8 के लिए CTET परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। Candidates अगस्त 2025 में CTET नोटिफिकेशन आने की उम्मीद कर सकते हैं। NCTE ने X पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की है कि साल 2027 से पहले कक्षा 9 से 12 के लिए कोई CTET नहीं होगा।

ITEP क्या है?

इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) को 2023 में लॉन्च किया गया था। यह चार साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसका मकसद ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो जोशीले, प्रेरित, योग्य और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हों। वे स्कूली शिक्षा के अलग-अलग चरणों में छात्रों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से सीखने का सही अनुभव डिजाइन और लागू करने में सक्षम होंगे। ITEP का पहला बैच साल 2027 में ग्रेजुएट होगा। ये ग्रेजुएट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में बताए गए सभी चार स्तरों पर पढ़ाने में सक्षम होंगे।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News