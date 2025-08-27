CTET Exam 2025: सीटेट परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट, साल 2027 तक कक्षा 9-12 के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी

CTET Exam Update 2025: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने यह साफ किया है कि 2027 तक कक्षा 9-12 के लिए CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) शुरू करने की कोई योजना नहीं है। इस संस्था ने पुष्टि की है कि इन उच्च कक्षाओं को CTET में शामिल करने पर 2027 के बाद ही विचार किया जाएगा। ऐसा तब होगा जब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) का पहला बैच ग्रेजुएट होकर निकलेगा। फिलहाल, कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए CTET सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक, CTET परीक्षा केवल दो स्तरों तक ही सीमित है:

पेपर I: कक्षा 1-5

पेपर II: कक्षा 6-8

CTET परीक्षा तिथि 2025

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 1 से 8 के लिए CTET परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। Candidates अगस्त 2025 में CTET नोटिफिकेशन आने की उम्मीद कर सकते हैं। NCTE ने X पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की है कि साल 2027 से पहले कक्षा 9 से 12 के लिए कोई CTET नहीं होगा।