BPSC Result 2025 OUT: बीपीएससी वाइस-प्रिंसिपल ITI, MDO, MVI, DSO/ AD रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

BPSC Vice Principal ITI, MDO, MVI, DSO/ AD Result 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उप प्राचार्य आईटीआई (Vice Principal ITI), मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और खनिज विकास अधिकारी (MDO), जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (District Statistical Officer/Assistant Director) परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।
जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (District Statistical Officer/Assistant Director) की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। वहीं, उप प्राचार्य आईटीआई (Vice Principal ITI) की परीक्षा 17 अगस्त 2025 को हुई थी, जबकि मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और खनिज विकास अधिकारी (MDO) की परीक्षाएं 9 और 10 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थीं।परिणाम जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।
BPSC Result 2025 PDF Download Link
आयोग ने जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक, उप प्राचार्य आईटीआई, मोटर वाहन निरीक्षक और खनिज विकास अधिकारी पदों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in. पर पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
(Advt. No. 36/2025)
|
Mineral Development Officer Written (Objective and Subjective) Competitive Examination.
|
(Advt. No. 38/2025)
|
Results: District Statistical Officer/Assistant Director (Preliminary) Competitive Examination.
|
(Advt. No. 40/2025)
|
Vice Principal and equivalent in ITIs Written (Objective) Competitive Examination.
|
(Advt. No. 41/2025)
|
Motor Vehicle Inspector Written (Objective) Competitive Examination.
BPSC Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उप प्राचार्य आईटीआई, मोटर वाहन निरीक्षक, जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक और खनिज विकास अधिकारी पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Important Announcements” सेक्शन देखें।
-
अपनी परीक्षा का संबंधित लिंक (जैसे Vice Principal ITI, MVI, MDO, DSO/Assistant Director) पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट PDF फाइल में खुलेगी।
- PDF फाइल डाउनलोड करें और अपने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक करें।
