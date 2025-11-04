SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
BPSC Result 2025 OUT: बीपीएससी वाइस-प्रिंसिपल ITI, MDO, MVI, DSO/ AD रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Nov 4, 2025, 09:59 IST

BPSC Result 2025 OUT: जिन उम्मीदवारों ने उप प्राचार्य आईटीआई, मोटर वाहन निरीक्षक, जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक और खनिज विकास अधिकारी पदों की लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने का सीधा लिंक नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध है।

BPSC Result 2025 OUT
BPSC Result 2025 OUT

BPSC Vice Principal ITI, MDO, MVI, DSO/ AD Result 2025 OUT:  बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उप प्राचार्य आईटीआई (Vice Principal ITI), मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और खनिज विकास अधिकारी (MDO), जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (District Statistical Officer/Assistant Director) परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। 

जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (District Statistical Officer/Assistant Director) की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। वहीं, उप प्राचार्य आईटीआई (Vice Principal ITI) की परीक्षा 17 अगस्त 2025 को हुई थी, जबकि मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और खनिज विकास अधिकारी (MDO) की परीक्षाएं 9 और 10 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थीं।परिणाम जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।

BPSC Result 2025 PDF Download Link 

आयोग ने जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक, उप प्राचार्य आईटीआई, मोटर वाहन निरीक्षक और खनिज विकास अधिकारी पदों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in. पर पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

(Advt. No. 36/2025)

Mineral Development Officer Written (Objective and Subjective) Competitive Examination.

यहां क्लिक करें

(Advt. No. 38/2025)

Results: District Statistical Officer/Assistant Director (Preliminary) Competitive Examination.

यहां क्लिक करें

(Advt. No. 40/2025)

Vice Principal and equivalent in ITIs Written (Objective) Competitive Examination.

यहां क्लिक करें

(Advt. No. 41/2025)

Motor Vehicle Inspector Written (Objective) Competitive Examination.

यहां क्लिक करें

BPSC Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उप प्राचार्य आईटीआई, मोटर वाहन निरीक्षक, जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक और खनिज विकास अधिकारी पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

  • होमपेज पर “Important Announcements” सेक्शन देखें।

  • अपनी परीक्षा का संबंधित लिंक (जैसे Vice Principal ITI, MVI, MDO, DSO/Assistant Director) पर क्लिक करें।

  • रिजल्ट PDF फाइल में खुलेगी।

  • PDF फाइल डाउनलोड करें और अपने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

