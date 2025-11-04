BPSC Result 2025 OUT: बीपीएससी वाइस-प्रिंसिपल ITI, MDO, MVI, DSO/ AD रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

BPSC Vice Principal ITI, MDO, MVI, DSO/ AD Result 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उप प्राचार्य आईटीआई (Vice Principal ITI), मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और खनिज विकास अधिकारी (MDO), जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (District Statistical Officer/Assistant Director) परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।

जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (District Statistical Officer/Assistant Director) की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। वहीं, उप प्राचार्य आईटीआई (Vice Principal ITI) की परीक्षा 17 अगस्त 2025 को हुई थी, जबकि मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और खनिज विकास अधिकारी (MDO) की परीक्षाएं 9 और 10 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थीं।परिणाम जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।