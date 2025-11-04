Karnataka PGCET 2025 Seat Matrix Out: कर्नाटक PGCET 2025 राउंड 3 सीट मैट्रिक्स जारी, ऑप्शन भरने की लास्ट डेट 6 नवंबर

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (PGCET) 2025 की काउंसलिंग के तीसरे (फाइनल) राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स (Seat Matrix) जारी कर दी गई है। एमबीए (MBA), एमसीए (MCA) और एमटेक/एमआर्क (M.Tech/M.Arch) में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। सभी छात्र कर्नाटक PGCET के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea/pgcet2025 पर लास्ट राउंड की सीटें देख सकते हैं।

Karnataka PGCET की सीट मैट्रिक्स जारी होने के साथ-साथ ऑप्शन भरने की प्रक्रिया भी आज यानी 4 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है, कि वे अपने पसंदीदा कॉलेजों और सब्जेक्ट का चयन करने में कोई देरी न करें। ऑप्शन फिल करने की लास्ट डेट 6 नवंबर, 2025 है। KEA छात्र अपने पसंद के सभी कॉलेज को ऑप्शन में फील करें क्योंकि पिछले राउंड के बाद कॉलेजों में सीटें बढ़ सकती हैं।