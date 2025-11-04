JEE Mains Calculator 2026: क्या परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर? NTA का बड़ा नियम

NTA: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 31 अक्टूबर को जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। JEE Main 2026 जनवरी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर (रात 9 बजे) है। छात्र पूरी डिटेल्स जानने के लिए JEE Main की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकते हैं।
JEE Main 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए NTA द्वारा जारी किए गए सूचना बुलेटिन में ऑनस्क्रीन कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जिस पर NTA ने अब बड़ा निर्णय लेकर फैसला जारी कर दिया है।
JEE Main Calculator Allowed 2026? NTA का कैलकुलेटर को लेकर बड़ा नियम
पहले जारी किए गए सूचना बुलेटिन में यह लिखा गया था कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के के लिए छात्र ऑन-स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे छात्र जोड़, घटाव, भाग और गुणा के लिए कर सकते हैं। परंतु, NTA ने एक नया पब्लिक नोटिस जारी करते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि JEE Main 2026 में ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का छात्र इस्तेमाल नहीं कर सकते।
NTA का अंतिम और फाइनल फैसला
-
JEE Main 2026 के एग्जाम में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का इस्तेमाल सख्त मना है।
-
एग्जाम के समय न पिजिकल कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, और न ही कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्चुअल कैलकुलेटर उपलब्ध होगा।
NTA ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को लेकर क्यों हुई थी भ्रम की स्थिति?
ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को लेकर भ्रम इसलिए पैदा हुआ क्योंकि NTA जिस सामान्य टेस्ट कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, उसमें कुछ अन्य एग्जाम के लिए ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर उपयोग करने की इजाजत होती है।
"NTA ने स्पष्ट किया है कि ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा सामान्य टेस्ट प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, लेकिन यह JEE Main 2026 के एग्जाम पर लागू नहीं होती, क्योंकि इस परीक्षा में किसी भी रूप में कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है।"
JEE Main 2026 Banned Items for Exam Hall: एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते ये चीजें
JEE Main 2026 के एग्जाम में कैलकुलेटर के साथ-साथ NTA ने कई सारी चीजें एग्जाम हॉल में ले जाने से सख्त मना किया है। यह सभी जानने के लिए नीचे देखें।
- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि नहीं ले जा सकते हैं।
- स्टेशनरी: एग्जाम हॉल में ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, कोई भी कागज/स्टेशनरी और किताबें ले जाना मना है।
- रिस्ट वॉच, कंगन, कैमरा, धातु की वस्तुएं, खाने-पीने की खुली वस्तुएं (पानी की बोतल को छोड़कर) कुछ भी चीजें नहीं ले जा सकतें।
JEE Main 2026 Registration: सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन
NTA ने JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 27 नवंबर, 2025 है। सभी छात्र JEE Main की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करें। JEE Main 2026 के पहले सेशन 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच करवाया जा रहा है। साथ ही, JEE Main के सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में करवाया जा सकता है।
