MCC NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, mcc.nic.in पर करें आवेदन

NEET UG counselling 2025 Stray Vacancy Round Registration: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य कैंडिडेट के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर, 2025 है। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे दी गई समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए चॉइस फिलिंग विंडो कल, 5 नवंबर, 2025 को खुलेगी। अलॉटमेंट रिजल्ट 12 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन कैंडिडेट ने अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया है, वे mcc.nic.in पर सीट अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर सकेंगे।

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन - यहां क्लिक करें

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड का शेड्यूल

स्ट्रे वेकेंसी राउंड एडमिशन के लिए पूरा शेड्यूल यहां देखें।