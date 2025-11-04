SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
MCC NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, mcc.nic.in पर करें आवेदन

Nov 4, 2025, 11:25 IST

NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन mcc.nic.in पर शुरू हो गया है। छात्र 9 नवंबर तक अलॉटमेंट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहां देखें।

MCC NEET UG Counselling 2025 Stray Vacancy Round Registrations
MCC NEET UG Counselling 2025 Stray Vacancy Round Registrations
NEET UG counselling 2025 Stray Vacancy Round Registration: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य कैंडिडेट के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर, 2025 है। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे दी गई समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए चॉइस फिलिंग विंडो कल, 5 नवंबर, 2025 को खुलेगी। अलॉटमेंट रिजल्ट 12 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन कैंडिडेट ने अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया है, वे mcc.nic.in पर सीट अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर सकेंगे।

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन - यहां क्लिक करें

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड का शेड्यूल

स्ट्रे वेकेंसी राउंड एडमिशन के लिए पूरा शेड्यूल यहां देखें।

गतिविधि खजूर
पंजीकरण/ भुगतान 4 से 9 नवंबर, 2025
विकल्प भरना/लॉक करना 5 से 9 नवंबर, 2025
सीट आवंटन की प्रक्रिया 10 से 11 नवंबर, 2025
परिणाम 12 नवंबर, 2025
रिपोर्टिंग 13 से 20 नवंबर, 2025

NEET UG काउंसलिंग 2025 ऑनलाइन स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन 

NEET UG 2025 काउंसलिंग के ऑनलाइन स्ट्रे वेकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कैंडिडेट mcc.nic.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: NEET UG स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें

स्टेप 4: अपनी पसंद के क्रम में चॉइस दर्ज करें

स्टेप 5: चॉइस सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें

यहां भी पढ़े: Haryana NEET UG Counselling 2025


