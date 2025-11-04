SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
School Holiday Till Nov 6: यूपी के बुलंदशहर में स्कूल बंद, यहां देखें लेटेस्ट जानकारी

Nov 4, 2025, 16:08 IST

गंगा स्नान मेला 2025 और गुरु नानक जयंती के अवसर पर यूपी के बुलंदशहर में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 से 6 नवंबर तक बंद रहेंगे।

UP School Holiday: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी सरकार ने बुलंदशहर जिले में छात्रों और शिक्षकों के लिए 3 से 6 नवंबर तक चार दिन की छुट्टी की घोषणा की है। जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए यह छुट्टी गंगा स्नान मेला 2025 और गुरु नानक जयंती समारोह के कारण घोषित की गई है। यह फैसला ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और छात्रों व शिक्षकों को त्योहारों में शामिल होने का मौका देने के लिए लिया गया है।

गंगा स्नान मेला हर साल लगता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु स्थानीय घाटों और संगम क्षेत्र में आते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए, शिक्षा विभाग ने जिले के स्कूलों में 3 और 4 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर भी स्कूल बंद रहेंगे।

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल की छुट्टी

यह चार दिन की छुट्टी कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए है। यह छुट्टी प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों पर लागू है।

स्कूल 7 नवंबर, 2025 से फिर से खुलेंगे। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों की जानकारी के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क बनाए रखें।

