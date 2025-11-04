HBSE ओपन स्कूल सितंबर 2025 का रिजल्ट घोषित, 10वीं का स्कोरकार्ड bseh.org.in करें डाउनलोड

HBSE 10th Open School Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा सेकेंडरी ओपन स्कूल (HOS) एग्जाम रिजल्ट 2025 की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने आखिरकार कक्षा 10वीं ओपन स्कूल एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट उन सभी छात्रों के लिए घोषित किया गया है, जो सीटीपी (CTP), ओसीटीपी (OCTP), री-अपीयर, आंशिक इंप्रूवमेंट (Partial Improvement), फुल इंप्रूवमेंट और एडिशनल कैटेगरी (Additional Category) के लिए एग्जाम में शामिल हुए।

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपना रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या पंजीकरण संख्या और कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। सभी छात्र HBSE सेकेंडरी ओपन स्कूल एग्जाम रिजल्ट 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।