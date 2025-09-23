Delhi Police Constable Vacancy 2025
बिहार बोर्ड 11वीं सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 11th Syllabus in Hindi), डाउनलोड पाठ्यक्रम PDF

By Aayesha Sharma
Sep 23, 2025, 17:34 IST

बिहार बोर्ड 11वीं सिलेबस 2025-26: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के नवीनतम कक्षा 11 के सिलेबस 2025-26 के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीवविज्ञान जैसे सभी मुख्य विषय शामिल हैं। छात्र इसे PDF फॉर्मेट में मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस टर्म-वाइज तैयार है, जिससे पढ़ाई का सही प्लान बनाना आसान होता है और परीक्षा में बेहतर अंक लाए जा सकते हैं।

बिहार बोर्ड 11वीं सिलेबस 2025-26: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के नवीनतम कक्षा 11सिलेबस 2025-26 के अनुसार तैयार किया गया है। इस सिलेबस में सभी मुख्य विषय जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया है। नया पाठ्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि छात्र परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें और अच्छे अंक ला सकें।

यह सिलेबस नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें टर्म-वाइज विषयों की जानकारी दी गई है, ताकि छात्र सालभर पढ़ाई को सही तरीके से प्लान कर सकें। बिहार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए पूरा सिलेबस PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिसे कोई भी आसानी से डाउनलोड कर सकता है।

सिलेबस की सही जानकारी से छात्र यह समझ पाएंगे कि कौन-से अध्याय और टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में मदद मिलेगी और वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

बिहार बोर्ड 11वीं सिलेबस 2025-26: Key Highlights

नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 11 सिलेबस 2025-26 के मुख्य तथ्य और विवरण दिए गए हैं। यह टेबल छात्रों को परीक्षा, विषय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने में मदद करेगी।

जानकारी

विवरण

परीक्षा संचालक

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

बोर्ड का संक्षिप्त नाम

BSEB

परीक्षा का नाम

बिहार कक्षा 11 बोर्ड परीक्षा 2026

विषय

हिंदी, अंग्रेज़ी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीवविज्ञान

शैक्षणिक वर्ष

2025-26

परीक्षा प्रकार

ऑफ़लाइन

ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.bihar.gov.in

बोर्ड प्रकार

राज्य बोर्ड

बिहार बोर्ड 11वीं सिलेबस 2025-26: BSEB Class 11 Syllabus PDF

नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 11 के सभी विषयों का सिलेबस विषयवार PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। आप आसानी से अपने इच्छित विषय का सिलेबस क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

Subjects

Download PDF

English

Download PDF

Hindi

Download PDF

Physics 

Download PDF

Chemistry

Download PDF

Maths

Download PDF

Biology 

Download PDF

बिहार बोर्ड कक्षा 11 सिलेबस 2025-26 PDF कैसे डाउनलोड करें?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 11 के लिए नया सिलेबस PDF में उपलब्ध कराया है। अब छात्र इसे घर बैठे बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले biharboardonline.com वेबसाइट पर जाएँ।
स्टेप 2: ऊपर मेनू बार में दिए गए "पाठ्यक्रम (Syllabus)" विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब ड्रॉप-डाउन लिस्ट से कक्षा 11 चुनें।
स्टेप 4: अपनी कक्षा 11 का विषय चुनें और फिर PDF डाउनलोड कर लें।

बिहार बोर्ड कक्षा 11 सिलेबस 2025-26 छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी को आसान बनाता है। सिलेबस PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसे छात्र घर बैठे मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। टर्म-वाइज और विषयवार जानकारी से छात्र महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान देकर बेहतर अंक ला सकते हैं।

