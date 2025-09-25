BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

Bihar Board 12th Chemistry Syllabus PDF - बिहार बोर्ड ने 2025-26 के लिए 12वीं का नया सिलेबस जारी कर दिया है. यह नया सिलेबस छात्रों को अच्छे से तैयारी करने में मदद करेगा, ताकि वे ज़रूरी विषयों पर ध्यान दे सकें. यह सिलेबस मुफ्त में पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, जिससे छात्र आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्लान कर सकते हैं. सिलेबस को समझकर छात्र मुख्य बातों को प्राथमिकता दे सकते हैं और परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकते हैं| पूरी जानकारी के लिए नीचे दिया गया लेख देखें|
बिहार बोर्ड पाठ्यक्रम संरचना (Bihar Board Class 12th Chemistry Course Structure)
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम 2025-26
नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के सीधे पीडीएफ लिंक दिए गए हैं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके आसानी से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी और मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
Bihar Board Class 12th Chemistry Syllabus PDF
बिहार बोर्ड सिलेबस पीडीएफ 2025 कैसे डाउनलोड करें?
बिहार बोर्ड ने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पीडीएफ़ मुफ़्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी है। पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: biharboardonline.com पर जाएँ।
चरण 2: ऊपरी मेनू बार में 'सिलेबस' विकल्प खोजें।
चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी कक्षा चुनें।
चरण 4: विषय के नाम पर क्लिक करें और पीडीएफ़ डाउनलोड करें।
