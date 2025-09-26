IBPS PO Result 2025 OUT!
BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

By Simran Akhouri
Sep 26, 2025, 16:32 IST

Bihar Board Class 12th Physics Syllabus PDF  Download  - बिहार शिक्षा बोर्ड ने आगामी 2025 की परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं का भौतिकी पाठ्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अब इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। प्रभावी तैयारी के लिए इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह भौतिकी के पेपर में शामिल किए जाने वाले विषयों और अवधारणाओं का एक विस्तृत रोडमैप प्रदान करता है।

Bihar Board Class 12th Physics Syllabus 2025 - 26 - बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की कक्षा 12वीं का भौतिकी पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण ढाँचा है। मूलभूत भौतिक सिद्धांतों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह पाठ्यक्रम विज्ञान और इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा की नींव रखता है।

पाठ्यक्रम में आमतौर पर विभिन्न इकाइयों में विभाजित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। ये इकाइयाँ आधारभूत अवधारणाओं से शुरू होकर अधिक जटिल अनुप्रयोगों की ओर बढ़ते हुए, उत्तरोत्तर वैचारिक ज्ञान का निर्माण करने के लिए संरचित हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का भौतिकी पाठ्यक्रम सैद्धांतिक समझ और समस्या-समाधान कौशल, दोनों पर ज़ोर देता है। छात्रों से न केवल सूत्रों को याद करने, बल्कि संख्यात्मक समस्याओं को हल करने और वैचारिक प्रश्नों को समझने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की भी अपेक्षा की जाती है। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिया गया लेख देखें।

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम 2025-26

bp phy 1


phy 2

नीचे बिहार बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के सीधे पीडीएफ लिंक दिए गए हैं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके आसानी से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी और मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

बिहार बोर्ड सिलेबस पीडीएफ 2025 कैसे डाउनलोड करें?

बिहार बोर्ड ने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पीडीएफ़ मुफ़्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी है। पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

चरण 1: biharboardonline.com पर जाएँ।

चरण 2: ऊपरी मेनू बार में 'सिलेबस' विकल्प खोजें।

चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी कक्षा चुनें।

चरण 4: विषय के नाम पर क्लिक करें और पीडीएफ़ डाउनलोड करें।




